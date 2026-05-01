Proširenje Trumpovog graničnog zida oštetilo drevno nalazište Indijanaca u Arizoni Izgradnja zaobilazi ekološka i autohtona pravila zaštite dok se ubrzava projekat vrijedan 46,5 milijardi dolara, izvještava Washington Post

Trumpova administracija je brzim proširenjem američko-meksičkog graničnog zida oštetila rijetko arheološko nalazište američkih starosjedilaca u Arizoni, izvijestio je u petak Washington Post, prenosi Anadolu.

Administracija ubrzava proširenje graničnog zida vrijedno 46,5 milijardi dolara, koje se finansira kroz zakon „One Big Beautiful Bill“ (Jedan veliki prelijepi račun), gradeći oko tri milje (skoro pet kilometara) sedmično i dodajući nove ili dodatne barijere širom Teksasa, Kalifornije, Arizone i Novog Meksika.

Izgradnja zaobilazi ekološke i pravne zaštitne mjere, što izaziva zabrinutost među aktivistima, zvaničnicima parkova i zajednicama američkih starosjedilaca, navodi se u izvještaju.

U Arizoni su građevinske ekipe oštetile dio od 60 do 70 stopa (oko 18 do 21 metar) više od 1.000 godina starog zemljopisnog crteža u obliku ribe koji su napravili američki starosjedioci, a satelitski snimci su potvrdili oštećenje, prema riječima lokalnog arheologa.

Satelitski snimci pokazuju oštećenje koje presijeca drevnu intagliju u Nacionalnom utočištu za divlje životinje Cabeza Prieta.

Zvaničnik Ministarstva unutrašnjih poslova potvrdio je da je nalazište oštećeno prošle sedmice tokom izgradnje granične barijere od strane izvođača radova Službe za carinu i zaštitu granica SAD-a (CBP).

Iz CBP-a su poručili da je cilj zida osiguranje granice odvraćanjem ilegalnih prelazaka, dok je Ministarstvo za unutrašnju sigurnost (DHS) ukinulo ekološku i starosjedilačku zaštitu kako bi ubrzalo izgradnju.

S obzirom na to da su ilegalni prelasci na historijski niskom nivou, neke grupe za zaštitu prirode dovode u pitanje potrebu za proširenjem barijera, uključujući drugi zid u dijelovima utočišta, navodi se u izvještaju.