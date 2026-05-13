Pristalice britanskog ministra zdravstva očekuju da izazove vodstvo Starmera u roku od nekoliko dana

Pristalice britanskog ministra zdravstva Wesa Streetinga očekuju da će se on već u četvrtak suprotstaviti britanskom premijeru Keiru Starmeru za vodstvo Laburističke stranke, usred rastućih spekulacija o njegovim političkim namjerama.

Streeting se jutros sastao sa Starmerom u Downing Streetu 10 na manje od 20 minuta, nakon nekoliko dana intenzivnih spekulacija da priprema kandidaturu za njegovu zamjenu.

Dvoje vodećih Streetingovih pristalica reklo je za BBC da će sutra pokrenuti izbore za vodstvo, dok drugi kažu da bi bili razočarani ako odluči da odustane.

Jedan Streetingov pristalica rekao je: "Uzalud ćemo se izbosti" ako ne krene protiv Starmera.

Prema pravilima Laburističke stranke, Streetingu bi bila potrebna podrška 81 zastupnika da bi pokrenuo glasanje članova stranke.

Starmer bi automatski bio uvršten na glasački listić i ne bi morao sam tražiti nominacije. Drugi kandidati bi također mogli tražiti podršku 81 zastupnika.

Rođen 1983. godine, Streeting je odrastao u radničkoj porodici u vijećničkom naselju u Stepneyju, istočnom Londonu. Često je govorio o svom nepovoljnom porijeklu kako bi istakao važnost društvene mobilnosti.

Također se često povezuje s "blerovskom" ili "modernizacijskom" tradicijom stranke, dajući prioritet fiskalnoj odgovornosti i pragmatičnim reformama nad radikalnim socijalističkim politikama.

Glavni razlog poziva na ostavku Keira Starmera je nagli pad njegove popularnosti zbog uočenih "prekršenih obećanja" od izbora 2024. godine.

Odluke poput smanjenja zimskih plaćanja goriva za penzionere i uvođenja nepopularnih povećanja poreza dovele su do optužbi da je izgubio kontakt s radničkom klasom.

Osim toga, Starmerov rasuđivanje je ozbiljno dovedeno u pitanje nakon skandala s imenovanjem Petera Mandelsona za ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva u Washingtonu. Kasnije je otkriveno da je Mandelson imao opsežne veze s američkim osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, što je detaljno opisano u objavljenim "Epsteinovim dosjeima" krajem 2025. godine.

Nakon što je pretrpio teške poraze na lokalnim izborima, mnogi unutar njegove stranke sada vjeruju da je njegovo vodstvo "neodrživo" i zalažu se za novi početak.