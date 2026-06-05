Primirje posredovano od IAEA omogućava popravku ključnog dalekovoda koji napaja najveću nuklearnu elektranu u Evropi

Primirje stupilo na snagu u blizini nuklearne elektrane Zaporožje kako bi se omogućili radovi na popravci Primirje posredovano od IAEA omogućava popravku ključnog dalekovoda koji napaja najveću nuklearnu elektranu u Evropi

ISTANBUL (AA) – Lokalizirano primirje, posredovano od strane Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), stupilo je u petak na snagu u blizini nuklearne elektrane Zaporožje, otvarajući put za popravke ključnog vanjskog dalekovoda oštećenog tokom rata u Ukrajini.

IAEA je saopćila da će tehničari obje strane u narednim danima početi radove na 750-kilovoltnom dalekovodu Dniprovska, nakon opsežnih operacija deminiranja u tom području.

Dalekovod je van funkcije više od dva mjeseca, zbog čega je najveća nuklearna elektrana u Evropi zavisna od jedne rezervne linije od 330 kilovolta koja obezbjeđuje električnu energiju potrebnu za hlađenje šest reaktora, navela je agencija u saopćenju objavljenom na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Prema navodima IAEA-e, ta preostala linija je također bila više puta prekidana u posljednjim sedmicama, zbog čega je postrojenje bilo primorano da pređe na hitne dizel-generatore.

Radovi na popravci otežani su lokacijom oštećene infrastrukture, uključujući visokonaponske stubove koji se nalaze duž linije fronta uz rijeku Dnjepar.

Ovo primirje predstavlja šesti dogovor koji je od kraja 2025. godine posredovao generalni direktor IAEA Rafael Grossi između Rusije i Ukrajine, s ciljem podrške nuklearnoj sigurnosti i održavanja vanjskog napajanja električnom energijom.

Grossi je kazao da su obje strane konstruktivno učestvovale tokom sedmica osjetljivih i složenih pregovora.

“IAEA će nastaviti činiti sve što može kako bi pomogla u zaštiti ljudi i okoliša od rizika nuklearne nesreće koja nikome ne bi koristila i koja bi samo dodatno povećala ratna razaranja i patnje“, rekao je.