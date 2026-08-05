Poslovanje vezano za povezivanje koje vodi Starlink ostaje jedini profitabilni segment kompanije jer prostor i AI jedinice imaju velike operativne gubitke

Prihod SpaceX-a skočio je 92% u prvom izvještaju o zaradi od IPO-a Poslovanje vezano za povezivanje koje vodi Starlink ostaje jedini profitabilni segment kompanije jer prostor i AI jedinice imaju velike operativne gubitke

SpaceX je u utorak izvijestio o većem prihodu od očekivanog u drugom tromjesečju u svom prvom saopćenju o zaradi od izlaska na berzu, potaknut rastom u svom poslovanju sa satelitskim povezivanjem, lansiranjem u svemir i umjetnom inteligencijom (AI).

Kompanija koju vodi Elon Musk ostvarila je prihod od 7,81 milijardu dolara tokom kvartala, premašujući procjenu analitičara od 6,93 milijarde dolara, prema podacima koje je prikupio LSEG.

Prihod je porastao za 92% sa 4,1 milijarde dolara u istom periodu prošle godine.

SpaceX je prijavio gubitak od 0,90 dolara po dionici, nadmašivši očekivanja za značajno veći gubitak.

Rezultati su bili prvi put da je kompanija za višekratnu upotrebu raketa i satelita prijavila svoj finansijski učinak investitorima na javnom tržištu nakon inicijalne javne ponude u junu.

Kompanijin segment povezivanja, koji uključuje uslugu Starlink satelitskog interneta, ostao je njen najveći i jedini profitabilni posao.

Prihod od povezivanja iznosio je 4,29 milijardi dolara, premašivši 3,83 milijarde dolara koje su očekivali analitičari anketirani od strane StreetAccounta. Jedinica je tokom kvartala ostvarila operativni prihod od 1,66 milijardi dolara.

Starlink pruža usluge širokopojasnog interneta direktno potrošačima, a također služi i vladinim, vojnim, zrakoplovnim i pomorskim korisnicima.

SpaceX-ov odjel za umjetnu inteligenciju ostvario je 2,56 milijardi dolara prihoda, iznad očekivanja od 2,18 milijardi dolara, ali je zabilježio operativni gubitak od 1,26 milijardi dolara jer je potrošnja na AI infrastrukturu nastavila rasti.

SpaceX se spojio s Muskovom kompanijom za umjetnu inteligenciju xAI u februaru kao dio strategije koja uključuje razvoj centara podataka u svemiru.

Svemirski segment kompanije, koji pokriva lansiranje raketa i povezane operacije, prijavio je prihod od 962 miliona dolara u poređenju sa procjenom analitičara od 835 miliona dolara.

Međutim, jedinica je ostvarila operativni gubitak od 542 miliona dolara uprkos tome što je dobila značajne ugovore o lansiranju i razvoju od NASA-e i drugih vladinih kupaca.

SpaceX je prošle godine izgubio 4,9 milijardi dolara, uglavnom zbog ulaganja u infrastrukturu umjetne inteligencije i razvoja svoje nove generacije raketnog sistema Starship.

Uprkos zabrinutosti zbog gubitaka kompanije i zahtjeva za ulaganjem, dionice SpaceX-a porasle su u utorak za 9,4 posto i zaključile su na 125,33 dolara, što je njihov najveći dnevni rast od 15. juna.

Međutim, dionice su izgubile oko 6% u trgovanju nakon radnog vremena nakon finansijskih rezultata.