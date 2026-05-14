Nema smisla pokušavati uskladiti poslovnu stvarnost u 2026. godini s okvirom sastavljenim prije 30 godina, kaže Maxime Prevot tokom govora na Tursko-belgijskom ekonomskom forumu u Ankari

Prevot: Belgija se u potpunosti zalaže za obnovljenu Carinsku uniju Turske i EU Nema smisla pokušavati uskladiti poslovnu stvarnost u 2026. godini s okvirom sastavljenim prije 30 godina, kaže Maxime Prevot tokom govora na Tursko-belgijskom ekonomskom forumu u Ankari

Maxime Prevot, belgijski zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova, izjavio je da je došlo vrijeme za obnovu Carinske unije između EU i Turske, poručivši: „Nema smisla pokušavati uskladiti poslovnu stvarnost u 2026. godini s okvirom sastavljenim prije 30 godina.“

Prevot je, govoreći na Tursko-belgijskom ekonomskom forumu u srijedu, rekao da sastanak s turskim zvaničnicima predstavlja najveću ekonomsku misiju iz Belgije u ovu zemlju ikada. „To mnogo znači – to jasno odražava važnost koju Belgija pridaje Turskoj“, rekao je on.

Naveo je da je prvi bilateralni trgovinski sporazum potpisan između Belgije i Osmanskog carstva 1838. godine, te da je cilj od tada bio nadogradnja dubokih historijskih veza kako bi se zajedno oblikovala budućnost, nakon uspješnog početka belgijske ekonomske misije u Istanbulu, koja se sada nastavlja u Ankari.

Ekonomskom forumu su također prisustvovali predsjednik TOBB-a Rifat Hisarciklioglu, izvršni direktor kompanije Flanders Investment and Trade Piet Demunter, direktor Privredne i industrijske komore (CCI) Voka Limburg Johann Leten, te zamjenik turskog ministra odbrane Musa Heybet.

Prevot je napomenuo da je Unija komora i robnih berzi Turske (TOBB) ključni partner za Belgiju i EU, što je vidljivo iz bliske saradnje strana, rekavši da unija okuplja zajednice kako bi kroz dijalog postigli ciljeve u trgovini, investicijama i inovacijama.

Rekao je da Ankara, drugi po veličini ekonomski centar Turske odmah nakon Istanbula, nudi ključne prilike za produbljivanje dijaloga koji TOBB koristi za unapređenje ekonomskih aktivnosti.

„Turska sutrašnjice se ne gradi samo na Bosforu, već i duž obale Crnog mora, u Anadoliji, na obalama Seyhana, a belgijske kompanije žele biti partneri cijeloj toj zemlji“, rekao je on. „Ova misija pruža izvrsnu priliku za izgradnju snažnijih i trajnih partnerstava između naše dvije zemlje.“

Prevot je spomenuo da se tokom posjete zemlji sastao s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, potpredsjednikom Cevdetom Yilmazom i ministrima, razgovarajući o zajedničkim ciljevima i prioritetima, kao i o tome šta bi belgijske firme mogle doprinijeti ekonomiji.

„Ali seminari poput današnjeg su neophodna druga polovina tih razmjena – trenutak kada se politički razgovori na visokom nivou susreću s poslovnom stvarnošću na terenu“, napomenuo je.

Prevot je izjavio da je tokom razgovora s turskim zvaničnicima više puta pokrenuo pitanje potrebe za obnovom Carinske unije. „Svijet se promijenio, Turska se promijenila, stoga se u potpunosti zalažemo za obnovljenu Carinsku uniju“, rekao je on.

Iako postoje određena bilateralna pitanja oko obnove sporazuma, Prevot je napomenuo da bi njegovo ažuriranje koristilo objema zemljama, jer trenutno ne pokriva oblasti poput usluga i poljoprivrede, već je fokusirano isključivo na industrijsku robu.

Prevot je spomenuo nedavno uključivanje Turske u klasifikaciju EU porijekla „Made in Europe“, koja ukazuje da je proizvod napravljen u saradnji s Evropom, rekavši da Belgija želi tješnju saradnju sa zemljama unutar ovog okvira, uključujući Tursku.

Napomenuo je da je obim trgovinske razmjene između Belgije i Turske u 2025. godini dostigao oko 12 milijardi eura (oko 14 milijardi dolara), dodajući da cilj treba biti udvostručenje ove cifre.

„Također je vrijeme da se ažurira belgijsko-luksemburško-turski sporazum o investicijama potpisan 1986. godine“, rekao je on, dodajući da će u Belgiji biti pokrenuta inicijativa za olakšavanje procesa ažuriranja ovog 40 godina starog sporazuma.