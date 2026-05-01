Presretanje flotile Sumud: UN podsjeća Izrael na međunarodno pravo i slobodu plovidbe

Izrael mora dozvoliti dopremanje spasonosne pomoći u Gazu „svim mogućim sredstvima“, pozvao je u petak ured Ujedinjenih nacija za ljudska prava, naglašavajući da međunarodno pravo „ne dozvoljava presretanje stranih civilnih plovila“ na otvorenom moru, nakon što su izraelske snage zaplijenile još jednu flotilu koja je plovila međunarodnim vodama, javlja Anadolu.

„Ovo nije prvi put da Izrael presreće nenaoružana civilna plovila koja plove prema Gazi, u međunarodnim vodama“, izjavio je glasnogovornik Thameen Al-Kheetan u izjavi za Anadolu.

„Međunarodno pravo predviđa slobodu plovidbe na otvorenom moru i ne dozvoljava presretanje stranih civilnih plovila, osim u vrlo ograničenom broju okolnosti“, rekao je on.

Pozvao je Izrael da osigura da svaka upotreba sile, tretman i uslovi pritvora za one koji su u pritvoru „u potpunosti budu u skladu s međunarodnim pravom“ i poštuju garancije propisanog postupka, uključujući pravo na osporavanje zakonitosti pritvora.

Glasnogovornik je također ponovio obaveze Izraela kao okupatorske sile.

„Kao okupatorska sila, Izrael mora osigurati hranu, medicinske potrepštine i druge potrepštine neophodne za opstanak civilnog stanovništva u najvećoj mogućoj mjeri, te se složiti i omogućiti ulazak nepristrasne humanitarne pomoći, koja se isporučuje brzo i bez ometanja“, rekao je on, pozivajući se na naloge Međunarodnog suda pravde.

Pozvao je Izrael da „hitno ukine blokadu Gaze i omogući ulazak spasonosnog materijala svim mogućim sredstvima“.

Ove sedmice su izraelske pomorske snage presrele i zaplijenile više od 20 brodova iz globalne flotile Sumud, konvoja od više od 50 brodova, a pritvorile su i neke aktiviste koji su se nalazili na njima. Napad se dogodio u blizini grčkog ostrva Krit, stotine nautičkih milja (više od 1.000 kilometara) od Izraela.

Prvi brodovi flotile, koji su prevozili zalihe, isplovili su iz Barcelone 12. aprila, dok je glavna flota krenula sa italijanskog ostrva Sicilije 26. aprila, s ciljem da probije dugogodišnju izraelsku blokadu Gaze.

Izrael je uveo oštru blokadu Pojasa Gaze od 2007. godine, ostavljajući 2,4 miliona stanovnika te teritorije na ivici gladovanja. U oktobru 2023. godine pokrenuo je brutalnu dvogodišnju ofanzivu na Gazu, u kojoj je ubijeno više od 72.000 ljudi, a teritorija je uništena.

Uprkos sporazumu o prekidu vatre između Izraela i Hamasa prošlog oktobra, Gaza je i dalje u teškoj humanitarnoj situaciji.