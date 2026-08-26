Preminuo glumac Tim Curry, zvijezda filma "The Rocky Horror Picture Show"

Halis Sünnetci
26. august 2026.•Ažuriranje: 26. august 2026.
Britanski glumac Tim Curry, najpoznatiji po ulozi dr. Frank-N-Furtera u kultnom filmu "The Rocky Horror Picture Show", umro je u srijedu u Los Angelesu u 80. godini života, javlja Anadolu.
Curryjeva dugogodišnja menadžerica Marcia Hurwitz rekla je da je glumac preminuo u svom domu u naselju Toluca Lake.
Uzrok smrti nije objavljen. Curry je imao zdravstvenih problema otkako je 2012. godine pretrpio težak moždani udar.
Rođen u Cheshireu, Engleska, 1946. godine, Curry je počeo karijeru u londonskoj produkciji kontrakulturnog mjuzikla Hair 1968. godine.
Curry je prvobitno odigrao ulogu ekstravagantnog naučnika dr. Frank-N-Furtera u londonskom mjuziklu "The Rocky Horror Show" 1973. godine. Kasnije je reprizirao ulogu u produkcijama u Los Angelesu i na Broadwayu.
Brojne generacije gledalaca pamte ga i kao zastrašujućeg klauna Pennywisea u televizijskoj adaptaciji romana "It" Stephena Kinga iz 1990. godine.
Glumio je i gospodina Hectora u filmu "Home Alone 2: Lost in New York".
Tokom bogate karijere ostvario je uloge i u filmovima "Annie", "The Hunt for Red October", "Muppet Treasure Island", "Addams Family Reunion" i "Scary Movie 2".
Dobio je tri nominacije za nagradu Tony za uloge u filmovima "Amadeus", "Moja omiljena godina" i "Spamalot".
Osvojio je nagradu Daytime Emmy za glasovnu izvedbu kao kapetan Kuka u filmu "Petar Pan i pirati".