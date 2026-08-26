Curry je imao zdravstvenih problema otkako je 2012. godine pretrpio težak moždani udar

Preminuo glumac Tim Curry, zvijezda filma "The Rocky Horror Picture Show" Curry je imao zdravstvenih problema otkako je 2012. godine pretrpio težak moždani udar

Britanski glumac Tim Curry, najpoznatiji po ulozi dr. Frank-N-Furtera u kultnom filmu "The Rocky Horror Picture Show", umro je u srijedu u Los Angelesu u 80. godini života, javlja Anadolu.

Curryjeva dugogodišnja menadžerica Marcia Hurwitz rekla je da je glumac preminuo u svom domu u naselju Toluca Lake.

Uzrok smrti nije objavljen. Curry je imao zdravstvenih problema otkako je 2012. godine pretrpio težak moždani udar.



Rođen u Cheshireu, Engleska, 1946. godine, Curry je počeo karijeru u londonskoj produkciji kontrakulturnog mjuzikla Hair 1968. godine.

Curry je prvobitno odigrao ulogu ekstravagantnog naučnika dr. Frank-N-Furtera u londonskom mjuziklu "The Rocky Horror Show" 1973. godine. Kasnije je reprizirao ulogu u produkcijama u Los Angelesu i na Broadwayu.

Brojne generacije gledalaca pamte ga i kao zastrašujućeg klauna Pennywisea u televizijskoj adaptaciji romana "It" Stephena Kinga iz 1990. godine.



Glumio je i gospodina Hectora u filmu "Home Alone 2: Lost in New York".



Tokom bogate karijere ostvario je uloge i u filmovima "Annie", "The Hunt for Red October", "Muppet Treasure Island", "Addams Family Reunion" i "Scary Movie 2".



Dobio je tri nominacije za nagradu Tony za uloge u filmovima "Amadeus", "Moja omiljena godina" i "Spamalot".

Osvojio je nagradu Daytime Emmy za glasovnu izvedbu kao kapetan Kuka u filmu "Petar Pan i pirati".