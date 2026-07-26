Premijer Nawaf Salam najavio jačanje saradnje u energetici, telekomunikacijama i transportu radi novih investicija i održivog razvoja

Premijer Salam: Liban želi aktivno partnerstvo s Irakom u regionalnim projektima Premijer Nawaf Salam najavio jačanje saradnje u energetici, telekomunikacijama i transportu radi novih investicija i održivog razvoja

Liban želi postati aktivan partner Iraku u razvoju regionalnih projekata koji bi otvorili nove investicione mogućnosti i podržali održivi razvoj u obje zemlje, izjavio je libanski premijer Nawaf Salam.

Salam je izjavu objavio nakon posjete Iraku, gdje je boravio s vladinom delegacijom i sastao se s iračkim predsjednikom Nizarom Amidijem i premijerom Alijem al-Zaidijem u Bagdadu.

Libanski premijer poručio je da je njegova zemlja odlučna ojačati projekte strateškog povezivanja i integracije sa zemljama regije u različitim sektorima, posebno energetici, telekomunikacijama i transportu.

Takvi projekti, kako je naveo, omogućili bi zemljama regije da iskoriste prilike koje donose aktuelne promjene.

"Ekonomska saradnja među zemljama regije predstavlja temeljni stub snage, stabilnosti i zajedničkog prosperiteta, posebno kada se zasniva na viziji koja donosi obostranu korist", kazao je Salam.

Dodao je da Liban očekuje blisku saradnju s Irakom u oblikovanju ovih regionalnih projekata, podršci razvoju i ostvarivanju održivog rasta u obje zemlje.

Razgovori u Bagdadu nastavak su ranijih dogovora između dvije zemlje. Irak i Liban su 11. jula 2023. godine potpisali sporazum prema kojem je Irak osiguravao gorivo za rad libanskih elektrana, u okviru bilateralnih napora za podršku ekonomskoj stabilnosti i razvoju u regiji.