Nikol Pashinyan je kazao da mnogo je ljudi koji žele krizu u rusko-armenskim odnosima

Premijer poručio: Armenija nije uključena u antiruske akcije

Jerevan nije bio uključen u antiruske akcije, izjavio je u petak armenski premijer Nikol Pashinyan, javlja Anadolu.

Izjava je uslijedila nakon optužbi sekretara ruskog Vijeća sigurnosti Sergeja Šojgua da je Armenija poduzela niz akcija koje su očigledno neprijateljske i ne u skladu s duhom njenih savezničkih odnosa s Moskvom, navodeći pristupanje Jerevana Međunarodnom krivičnom sudu, izručenje ruskih građana trećim zemljama, "namjerno pogoršanje uslova za ruske ekonomske subjekte" i "korištenje platforme na samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu od strane kijevskog režima za prijetnju Ruskoj Federaciji".

"Mnogo je ljudi koji žele krizu u rusko-armenskim odnosima", rekao je Pashinyan, objavila je državna novinska agencija Armenpress.

Govoreći o članstvu Armenije u Evroazijskoj ekonomskoj uniji (EAEU), rekao je da samo Jerevan može odlučiti hoće li ostati u bloku ili ga napustiti.

"Možemo razgovarati o svim pitanjima koja se pojave, a pretpostavljam da naši partneri mogu imati neka, i mi ćemo na sva odgovoriti strpljivo", rekao je.

Komentarišući posjetu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Armeniji početkom maja na samitu Evropske političke zajednice, Pashinyan je naglasio da Jerevan nije saveznik Rusije po pitanju Ukrajine.

"Kažu da je predsjednik Ukrajine posjetio Armeniju. Oprostite - zar nije trebao posjetiti Armeniju? Kada je Armenija bila u sukobu s Azerbejdžanom, zar predsjednik Azerbejdžana nije posjetio Rusiju?", upitao je.

Armenija je početkom maja ugostila desetine lidera, uključujući Zelenskog, na samitu Evropske političke zajednice, uz odvojeni samit EU - Armenija u glavnom gradu Jerevanu.

Obraćajući se samitu, Zelenski je upozorio da bi ukrajinski dronovi mogli preletjeti Moskvu 9. maja, kada je Rusija trebala održati vojnu paradu povodom 81. godišnjice pobjede u Drugom svjetskom ratu.

Nakon događaja, ambasador Armenije u Moskvi je pozvan zbog izjava Zelenskog i obaviješten o "kategoričkoj neprihvatljivosti" davanja ukrajinskom predsjedniku platforme za iznošenje onoga što je Moskva opisala kao "terorističke prijetnje" protiv Rusije.