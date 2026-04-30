Premijer Malezije osudio „nasilne akcije cionističkog Izraela" protiv flotile za Gazu

Premijer Malezije Anwar Ibrahim u četvrtak je osudio, kako je naveo, „nasilne akcije cionističkog“ Izraela protiv humanitarne flotile koja je bila na putu prema Gazi, pozvavši na hitno osiguranje sigurnosti i oslobađanje pritvorenih aktivista.

U saopćenju objavljenom putem društvene mreže X, sa sjedištem u SAD-u, Anwar je osudio izraelsko presretanje Globalne flotile Sumud u međunarodnim vodama, optužujući Izrael za kršenje pomorskog prava i potkopavanje humanitarnih principa.

„Oštro osuđujem nasilne akcije cionističkog izraelskog režima protiv humanitarne misije Globalne flotile Sumud u međunarodnim vodama, što predstavlja jasno kršenje pomorskog prava i čin koji liči na piratstvo i narušava principe univerzalnog humanizma“, rekao je on.

Anwar je dodao da incident podsjeća na „piratske akcije“ te pozvao sve strane da izbjegavaju oštre mjere protiv osoba na brodu.

Malezija je zatražila da se garantuje sigurnost svih aktivista, uključujući 10 malezijskih državljana koji su, prema izvještajima, pritvoreni i kojima je prekinuta komunikacija.

Anwar je rekao da vlada aktivno koordinira s savezničkim zemljama kako bi osigurala njihovo brzo oslobađanje.

„Nećemo stajati skrštenih ruku“, rekao je, dodajući da administracija radi diplomatskim kanalima na rješavanju situacije.

Premijer je otkrio da je bio u kontaktu s nadležnim organima kako bi dobio informacije o pritvorenim osobama.

Optužio je Izrael za „varvarsko“ djelovanje, tvrdeći da je ciljano napadnuta misija koja je trebala dostaviti pomoć Palestincima u Gazi, koji se i dalje suočavaju s teškim humanitarnim uslovima.

Izraelska mornarica presrela je plovila flotile kasno u srijedu dok su se kretala prema Gazi s ciljem probijanja dugogodišnje blokade tog područja.

Grupa je saopćila da su izraelske snage okružile konvoj u međunarodnim vodama blizu grčkog ostrva Krit, ometale komunikacije i zaplijenile 21 plovilo, dodajući da je 17 brodova uspjelo izbjeći i ući u grčke vode nakon incidenta.

Flotila, koja prevozi humanitarnu pomoć za Gazu, ima za cilj da probije izraelsku blokadu i uspostavi humanitarni koridor morem.

Ovaj potez uslijedio je nekoliko sati nakon što su izraelski mediji objavili da se Izrael priprema za presretanje flotile, koja ukupno uključuje oko 100 brodova i oko 1.000 aktivista iz više zemalja.

Izrael je uveo blokadu Pojasa Gaze od 2007. godine, ostavljajući oko 1,5 miliona Palestinaca bez doma nakon što su njihovi domovi uništeni tokom rata.