Premijer Magyar: Mađarska želi igrati konstruktivnu ulogu u Evropskoj uniji

Mađarski premijer Peter Magyar izjavio je u četvrtak da Mađarska namjerava igrati konstruktivnu ulogu u Evropskoj uniji, uz istovremenu zaštitu nacionalnih interesa, tokom razgovora s austrijskim kancelarom Christianom Stockerom u Beču.

"Došlo je vrijeme da Austrija i Mađarska započnu novo poglavlje u svojim odnosima, fokusirajući se na bližu saradnju umjesto na ranije sporove", prenio je mađarski dnevni list "Magyar Nemzet" riječi premijera sa zajedničke konferencije za novinare.

"Mađarska vlada namjerava igrati konstruktivnu ulogu u Evropskoj uniji, uz dosljedno zastupanje mađarskih interesa", rekao je.

Magyar je najavio da će Austrija i Mađarska kasnije ove godine održati zajedničku sjednicu vlada, koja bi, kako je rekao, mogla biti održana u Godollu u septembru.

Kazao je da su prioriteti njegove vlade borba protiv korupcije, dobijanje sredstava EU-a, ponovno pokretanje mađarske ekonomije i stabilizacija javnih finansija.

Mađarski premijer također je potvrdio da Budimpešta želi obnoviti Višegradsku grupu (V4), navodeći da Mađarska planira do kraja juna organizirati samit lidera Poljske, Češke i Slovačke.

Magyar je dodao da bi šira regionalna saradnja mogla na kraju uključiti Austriju, Hrvatsku, Sloveniju, Rumuniju i zemlje Zapadnog Balkana.

Stocker je naglasio važnost austrijsko-mađarskih ekonomskih odnosa, ističući da oko 1.400 austrijskih kompanija posluje u Mađarskoj i zapošljava oko 70.000 ljudi.

Austrijski kancelar naglasio je važnost pravne sigurnosti i predvidivog ekonomskog okruženja za kompanije, uz priznanje da i dalje postoje sporovi oko posebnih poreza koje Mađarska uvodi stranim kompanijama.

Stocker je također izrazio podršku proširenju Evropske unije, posebno u slučaju zemalja Zapadnog Balkana.

"Proširenje je jedan od najvažnijih geopolitičkih alata za mir, sigurnost i stabilnost u Evropi", rekao je.

Migracije, energija, sigurnost i transportna infrastruktura također su bile teme razgovora.

Magyar je rekao da bi Mađarska željela olakšati ili ukinuti ponavljajuće granične kontrole, tvrdeći da Budimpešta i dalje garantuje zaštitu vanjskih granica Evropske unije.

Kada je riječ o energiji, oba lidera naglasila su diverzifikaciju i jačanje regionalne saradnje.

Magyar je obećao podršku razvoju prekograničnih energetskih kapaciteta i cjevovodnih sistema, kao i daljoj diverzifikaciji izvora energije, navodeći da to pitanje direktno utiče na konkurentnost Evrope.