Premijer Libana: Tražimo mir, a ne normalizaciju odnosa s Izraelom Nawaf Salam navodi da bi svaki sastanak na visokom nivou s Izraelom zahtijevao opsežne pripreme

Liban ne traži normalizaciju odnosa s Izraelom, već mu je cilj postizanje mira, izjavio je u srijedu libanski premijer Nawaf Salam, prenosi Anadolu.

Govoreći pred novinarima, Salam je rekao da je govor o bilo kakvom mogućem sastanku s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom „preuranjen“, dodajući da „svaki sastanak na visokom nivou s izraelskom stranom zahtijeva velike pripreme“.

„Liban ne traži normalizaciju odnosa s Izraelom, već mir“, rekao je Salam, napominjući: „Ovo nije prvi put da je Liban uključen u direktne pregovore s Izraelom.“

Dodao je da će učvršćivanje prekida vatre „predstavljati osnovu za bilo kakvu novu rundu pregovora koja bi se mogla održati u Washingtonu“, dok je naglasio da trenutni uvjeti „još uvijek nisu dovoljno zreli za razgovor o sastancima na visokom nivou“.

Salam je kazao da je „minimalni zahtjev“ Libana utvrđivanje vremenskog okvira za povlačenje Izraela, dodajući da će vlasti izraditi plan kako bi oružje stavile isključivo pod kontrolu države.

Libanski i izraelski zvaničnici održali su dvije runde pregovora u Washingtonu 14. i 23. aprila u sklopu priprema za moguće mirovne pregovore.

Ranije u srijedu, libanski zvanični izvor rekao je za Anadolu da će se treća runda pregovora između Beiruta i Tel Aviva održati naredne sedmice.

Uprkos prekidu vatre koji je najavljen 17. aprila i produžen do 17. maja, izraelska vojska nastavlja svakodnevne napade u Libanu i masovno rušenje kuća u desetinama sela, što podsjeća na višegodišnje pustošenje Gaze.

Prema posljednjim zvaničnim podacima, od 2. marta u izraelskim napadima na Liban poginulo je najmanje 2.704 ljudi, a 8.311 je ranjeno, dok je raseljeno više od 1,6 miliona, što je oko petine stanovništva.