Premijer Libana: Okvir sa SAD i Izraelom je put do pregovora, a ne konačni sporazum Beirut ostaje posvećen ograničavanju oružja na državu, uz izbjegavanje konfrontacije s Hezbollahom, kaže Salam

Libanski premijer Nawaf Salam izjavio je u srijedu da je okvir pod pokroviteljstvom SAD-a s Izraelom namijenjen da definiše „put pregovora“ ka dogovoru, ali da sam po sebi nije sporazum ili ugovor, prenose lokalni mediji, javlja Anadolu.

„Izraz 'okvirni sporazum' izaziva zabunu. Govorimo o vodećem okviru za pregovore kako bi se definisao njihov put s ciljem postizanja sporazuma, a ne o sporazumu ili ugovoru“, rekao je Salam u intervjuu za libansku privatnu televiziju LBCI.

„Nismo entuzijasti za pregovore s Izraelom, ali smo došli do ove faze nakon dva rata koja su ostavila hiljade žrtava“, kazao je on, dodajući da je prva ofanziva izazvala direktnu štetu koja premašuje 7 milijardi dolara, ne uključujući ekonomske gubitke procijenjene na oko 13 milijardi dolara.

Salam je rekao da bi implementacija okvira trebala dovesti do povlačenja Izraela iz Libana i omogućiti raseljenim stanovnicima da se sigurno i dostojanstveno vrate u svoja sela i domove.

„Naš cilj je povratak stanovnika juga u njihove domove i zaustavljanje krvarenja“, rekao je on.

„Mi ne tražimo konfrontaciju s Hezbollahom i moramo nastojati spriječiti oružani sukob s njim. Ali nećemo se pokoriti ucjenama ili prijetnjama građanskim ratom, i nećemo odustati od ograničavanja oružja na državu“, dodao je.

U petak su Beirut i Tel Aviv potpisali okvir pod pokroviteljstvom SAD-a s namjerom da se olakša fazno povlačenje Izraela s libanske teritorije i smanje neprijateljstva duž granice.

Okvir ne utvrđuje jasan vremenski raspored za povlačenje Izraela iz dva sporna područja ili s cijele libanske teritorije. Također povezuje taj proces s preuzimanjem pune odgovornosti libanske vojske za sigurnost u područjima koja isprazne izraelske snage i s razooružanjem svih naoružanih grupa izvan državne kontrole, prije svega Hezbollaha.

Izrael godinama okupira dijelove južnog Libana, neke i decenijama. Također je zauzeo dodatna područja tokom rata 2023–2024. i napredovao više od 10 kilometara (6,2 milje) unutar libanske teritorije tokom trenutne ofanzive.

Od 2. marta 2026. godine, izraelska ofanziva na Liban odnijela je više od 4.000 ljudskih života, povrijedila preko 12.000 i raselila više od milion ljudi, podaci su libanskog Ministarstva zdravstva.