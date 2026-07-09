Doha pozvala na poštivanje memoranduma između SAD-a i Irana te osudila napade na trgovačke brodove u Hormuškom moreuzu

Premijer Katara u razgovoru s iranskim šefom diplomatije ponovo podržao diplomatsko rješenje krize Doha pozvala na poštivanje memoranduma između SAD-a i Irana te osudila napade na trgovačke brodove u Hormuškom moreuzu

Katarski premijer i ministar vanjskih poslova šeik Mohammed bin Abdulrahman Al Thani u telefonskom razgovoru s iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Araghchijem ponovo je potvrdio podršku Dohe naporima za obuzdavanje regionalne eskalacije i postizanje sveobuhvatnog sporazuma.

Kako je saopćilo Ministarstvo vanjskih poslova Katara, dvojica ministara razgovarala su o najnovijim dešavanjima u vojnoj eskalaciji između Sjedinjenih Američkih Država i Irana tokom protekla dva dana.

Šeik Mohammed naglasio je da Katar podržava inicijative usmjerene na smirivanje krize i postizanje sveobuhvatnog sporazuma koji bi doprinio jačanju regionalne sigurnosti i stabilnosti te otvorio put trajnom miru.

On je također izrazio osudu Katara zbog napada na trgovačke brodove u Hormuškom moreuzu, ističući da takvi postupci narušavaju povjerenje, ugrožavaju sigurnost međunarodne pomorske plovidbe i potkopavaju napore za jačanje regionalne stabilnosti.

Katarski premijer naglasio je važnost da sve strane ostanu posvećene dijalogu i diplomatiji te da provode odredbe memoranduma o razumijevanju između SAD-a i Irana, kako bi se očuvala regionalna sigurnost i sačuvali rezultati postignuti kroz nedavne napore na deeskalaciji.

Iranska vojska ranije u četvrtak saopćila je da je gađala infrastrukturu američkih vojnih baza u Kuvajtu, Kataru i Bahreinu kao odgovor na nedavne američke napade na iransku teritoriju.

Telefonski razgovor održan je u trenutku pojačanih tenzija nakon američkih udara na iranske vojne ciljeve i iranskih uzvratnih napada na, kako Teheran navodi, američke vojne objekte u zemljama Zaljeva u srijedu i četvrtak.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopćila je da su američke snage izvele dodatne napade na Iran s ciljem daljeg slabljenja sposobnosti Teherana da ugrozi slobodu plovidbe kroz Hormuški moreuz.

Iran i Sjedinjene Američke Države su 17. juna, uz posredovanje Pakistana, postigli memorandum o razumijevanju s ciljem okončanja vojnog sukoba i stvaranja osnove za trajni mirovni sporazum.

Međutim, američki predsjednik Donald Trump je u srijedu izjavio da je memorandum okončan, čime je, prema njegovim riječima, sporazum praktično prestao važiti i otvoren je put za novu rundu vojne konfrontacije.