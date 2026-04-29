Premijer Izraela prekinuo suđenje radi razgovora o floti pomoći za Gazu Konsultacije su vezane za međunarodne brodove pomoći koji idu u Gazu, objavio je Kanal 12

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu skratio je ročište na suđenju za korupciju u srijedu kako bi održao sigurnosne konsultacije u vezi s flotom pomoći koja ide u Pojas Gaze, javlja Anadolu.

Prije početka ročišta u Tel Avivu, Netanyahu je zatražio da se ročište u srijedu skrati na tri sata, ali su sudije odbile zahtjev.



Zatim je zatražio da napusti sudnicu na jedan sat kako bi održao sigurnosne konsultacije u Ministarstvu odbrane i da se kasnije vrati, što su sudije odobrile, objavio je Kanal 12.

Netanyahu se suočava s optužbama za korupciju, mito i kršenje povjerenja u tri slučaja koja bi mogla dovesti do zatvora ako bude osuđen. Optužnicu je podigao državni tužilac u novembru 2019. godine.

Emiter je rekao da su sigurnosne konsultacije koje je Netanyahu održao u srijedu bile povezane s međunarodnom flotom koja se očekuje da će stići u Gazu.

Netanyahuov ured nije izdao saopćenje u vezi s ishodom konsultacija.

Brodovi međunarodne flote stigli su u četvrtak navečer u luku Sirakuza na italijanskom ostrvu Sicilija nakon što su 12. aprila krenuli iz Barcelone u Španiji na putu za Gazu.

Ovo je druga inicijativa za Globalnu flotu nakon prethodnog pokušaja u septembru 2025. godine koji je završio izraelskim napadom na brodove u oktobru te godine.



Novo putovanje uključuje predstavnike organizacija civilnog društva, aktiviste i volontere iz raznih zemalja s ciljem dostave humanitarne pomoći Palestincima u Gazi.

Izrael je nametnuo blokadu Pojasa Gaze od 2007. godine, ostavljajući oko 1,5 miliona Palestinaca od otprilike 2,4 miliona bez domova nakon izraelskih napada u kojima je uništeno oko 90 posto infrastrukture Pojasa Gaze.



Prekid vatre postignut je nakon dvije godine izraelskog genocidnog rata u Gazi koji je počeo 8. oktobra 2023. godine, u kojem je više od 72.000 Palestinaca ubijeno, a više od 172.000 povrijeđeno.

Pojas Gaze i dalje se suočava s neviđenom humanitarnom i zdravstvenom krizom, s raširenim uništavanjem infrastrukture, uključujući bolnice i zdravstvene ustanove.

Enklava je pod strogim izraelskim ograničenjima u pogledu ulaska goriva i medicinskih potrepština, uz ozbiljnu nestašicu lijekova i opreme.