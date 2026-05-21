Premijer Grenlanda neće prisustvovati otvaranju novog američkog konzulata u Nuuku usljed tenzija s Washingtonom Jens-Frederik Nielsen kaže da neće prisustvovati ceremoniji otvaranja dok traju političke tenzije zbog ambicija američkog predsjednika Donalda Trumpa u vezi s Grenlandom

Premijer Grenlanda Jens-Frederik Nielsen objavio je u četvrtak da neće prisustvovati otvaranju novog američkog konzulata u glavnom gradu Nuuku zbog zategnutih odnosa s Washingtonom.

Govoreći za grenlandski list "Sermitsiaq", Nielsen je rekao da je odlučio da ne prisustvuje ceremoniji inauguracije novih prostorija konzulata u centru Nuuka.

"Nismo donijeli načelnu odluku, ali ja neću učestvovati", rekao je, dodajući da ne može potvrditi hoće li drugi članovi grenlandske vlade prisustvovati događaju.

Američki konzulat pozvao je zvaničnike i goste na prijem povodom otvaranja, ali prema pisanju "Sermitsiaqa", mnogi pozvani odbili su dolazak zbog trenutne političke klime.

Tenzije između Grenlanda i Washingtona ostale su visoke nakon ponovljenih izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je izrazio interes za sticanje vlasništva ili kontrole nad Grenlandom, poluautonomnom danskom teritorijom bogatom prirodnim resursima i strateški smještenom na Arktiku.

Grenlandska zastupnica Naaja H. Nathanielsen također je u ponedjeljak objavila da će odbiti pozive američkog konzulata za predstojeće događaje.

"Objasnila sam to time da je situacija između naših zemalja trenutno teška", napisala je Nathanielsen na američkoj društvenoj mreži Facebook.