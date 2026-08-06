Premijer Mark Carney kaže da Ottawa podržava Međunarodni krivični sud finansijski, kadrovski i konkretnim djelovanjem, dok se kanadska sutkinja suočava s američkim sankcijama

Premijer Carney: Kanadska podrška Međunarodnom krivičnom sudu nedvosmislena Premijer Mark Carney kaže da Ottawa podržava Međunarodni krivični sud finansijski, kadrovski i konkretnim djelovanjem, dok se kanadska sutkinja suočava s američkim sankcijama

Kanadski premijer Mark Carney u srijedu je ponovo potvrdio podršku svoje zemlje Međunarodnom krivičnom sudu (MKS), poručivši da će Ottawa nastaviti podržavati tu instituciju uprkos nastojanjima Sjedinjenih Američkih Država da izvrše pritisak na saveznike kako bi se povukli iz članstva i obustavili finansiranje.

Upitan čini li njegova vlada dovoljno kako bi odbranila MKS i zašto se nije javno oglasio o kanadskoj sutkinji koja se suočava s američkim sankcijama, Carney je rekao da podrška Kanade tom sudu ostaje čvrsta.

"Kanada je ponosna članica Međunarodnog krivičnog suda. Podržavamo ga finansijski. Podržavamo ga kadrovski. Podržavamo ga svojim vrijednostima. Podržavamo ga svojim djelovanjem i nastavit ćemo to činiti", rekao je na konferenciji za novinare u Torontu.

Carney je rekao da MKS ima sve važniju ulogu kako globalna nestabilnost raste.

"On pruža ključnu uslugu u svijetu koji je opasniji i podijeljeniji. Zapravo, u mnogim aspektima njegove odgovornosti danas su veće nego ikada", rekao je.

Govoreći o kanadskoj sutkinji koja je pod američkim sankcijama, Carney je rekao da će Ottawa pružiti podršku prema potrebi te obećao da će sarađivati s američkim zvaničnicima o nizu pitanja kako bi se postigli rezultati.

"Ali naša podrška Međunarodnom krivičnom sudu je nedvosmislena", dodao je.

Administracija Donalda Trumpa više puta je kritikovala MKS, posebno nakon što je sud izdao naloge za hapšenje izraelskih zvaničnika, uključujući premijera Benjamina Netanyahua, zbog optužbi povezanih s ratom u Gazi.

Sjedinjene Američke Države nisu potpisnica Rimskog statuta, međunarodnog ugovora kojim je osnovan MKS.

Prošlog mjeseca Čad je postao posljednja država koja je započela formalni proces povlačenja iz članstva u Sudu, nakon Venecuele, Burkine Faso, Malija i Nigera.

Bivši glavni tužilac MKS-a Karim Khan, koji je 2024. godine izdao nalog za hapšenje Netanyahua zbog navodnih ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi, nedavno je smijenjen zbog optužbi za nedolično ponašanje.

U augustu 2025. godine Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije kanadskoj sutkinji MKS-a Kimberly Prost zbog predmeta koji se odnosio na američke vojnike u Afganistanu. Prost je bila jedna od četiri zvaničnika MKS-a obuhvaćena tim sankcijama.