Sofija će buduće mjere protiv Moskve procjenjivati na osnovu njihovog utjecaja i efikasnosti, rekao je Rumen Radev

Premijer: Bugarska neće dozvoliti sankcije Rusiji koje štete njenoj ekonomiji Sofija će buduće mjere protiv Moskve procjenjivati na osnovu njihovog utjecaja i efikasnosti, rekao je Rumen Radev

Bugarski premijer Rumen Radev u četvrtak je povukao jasnu granicu kada je riječ o sankcijama Rusiji koje bi mogle naštetiti domaćoj ekonomiji.

"Nećemo dozvoliti sankcije protiv Rusije koje negativno utječu na bugarsku ekonomiju", rekao je Radev novinarima u Sofiji, prenijela je bugarska nacionalna novinska agencija.

Njegove izjave uslijedile su dan nakon što je ministrica vanjskih poslova Velislava Petrova rekla da Sofija neće podržati sankcije protiv patrijarha Kirika.



Radev je rekao da će stav Bugarske na ovosedmičnom samitu Evropskog vijeća u Briselu biti utvrđen nakon konsultacija s kolegama.

Također je doveo u pitanje efikasnost sankcija uvedenih Rusiji od početka rata u Ukrajini 2022. godine, rekavši:

"Vrijeme je da procijenimo kako su sankcije protiv Rusije doprinijele postizanju mira u Ukrajini."

Govoreći o prijedlozima za sankcije protiv Kirila, Radev je rekao da se sukob proširio izvan bojnog polja i na druge sfere, uključujući religiju.

Dodao je da njegova zabrinutost nije usmjerena prema patrijarhu lično, već prema milionima vjernika koji pripadaju Ruskoj pravoslavnoj crkvi.

Upitan o ruskom napadu na manastir Pechersk Lavra u Kijevu, Radev je rekao da osuđuje "svaki napad na civilne objekte".

Lideri Evropske unije sastaju se u Briselu u četvrtak i petak kako bi razgovarali o konkurentnosti, dugoročnom budžetu bloka, Ukrajini, Bliskom istoku, migracijama i drugim pitanjima, prema navodima Evropskog vijeća.