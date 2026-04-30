Najveća odgovornost je zaštititi ljude, a 14. decembra prošle godine to nismo učinili, kaže Chris Minns

Premijer australijske države prihvatio odgovornost za sigurnosne propuste prilikom napada na plaži Bondi Najveća odgovornost je zaštititi ljude, a 14. decembra prošle godine to nismo učinili, kaže Chris Minns

Premijer australijske savezne države Novi Južni Wales Chris Minns u četvrtak je priznao odgovornost te istočne države za sigurnosne propuste povezane sa smrtonosnim napadom na plaži Bondi.

"Stvarnost je da je za državnu vladu najveća odgovornost zaštita ljudi, a 14. decembra prošle godine to nismo učinili", rekao je ispred Parlamenta, izvijestila je Australian Broadcasting Corporation.

"Danas preuzimamo odgovornost za to", dodao je.

Također je rekao da će vlada i policijske snage Novog Južnog Walesa provesti 14 preporuka iznesenih u privremenom izvještaju Kraljevske komisije za antisemitizam i socijalnu koheziju kako bi se "poboljšali" "nacionalni aranžmani i kapaciteti za borbu protiv terorizma" Australije.

Preporuke uključuju davanje prioriteta reformama zakona o oružju, hitnu reviziju Zajedničkih protivterorističkih timova i veće prisustvo policije na visokorizičnim jevrejskim događajima.

Privremeni izvještaj također sadrži mali broj povjerljivih preporuka koje "ne mogu biti javno objavljene jer bi mogle ugroziti osjetljive informacije o nacionalnoj sigurnosti", prema izjavi premijera Anthonyja Albanesea.

Vlada će "brzo" odgovoriti na ove preporuke i "Australijanci će vidjeti praktične rezultate kroz niz mjera politike, programa i finansiranja", dodaje se u izjavi.

Dana 14. decembra prošle godine, dva napadača su otvorila vatru na plaži Bondi u Sydneyju, ubivši 15 i ranivši 42 osobe. Policija je kasnije incident opisala kao "teroristički napad".