Stotine neregularnih migranata koji su u posljednjim satima ušli u Ceutu navodno se počeli vraćati u Maroko

Prema procjenama, više od 40.000 migranata iz Maroka nedavno ušlo u špansku enklavu Ceutu Stotine neregularnih migranata koji su u posljednjim satima ušli u Ceutu navodno se počeli vraćati u Maroko

Više od 40.000 neregularnih migranata iz Maroka ušlo je posljednjih dana u špansku sjevernoafričku enklavu Ceutu, pokazuju prve procjene objavljene u petak, prema pisanju španskog lista "El Pais".

Procjene sigurnosnih snaga pokazuju da je posljednjih dana iz Maroka u Ceutu prešlo više od 40.000 migranata, većina njih u četvrtak.

U izvještaju se navodi da neki izvori procjenjuju da bi broj neregularnih ulazaka mogao biti blizu 50.000, dodajući da čak i niža procjena predstavlja gotovo 50-postotno povećanje broja stanovnika enklave, koja zvanično ima više od 80.000 stanovnika.

U međuvremenu, stotine migranata koji su u posljednjim satima neregularno ušli u Ceutu navodno su se počeli vraćati u Maroko preko istog graničnog prijelaza koji su koristili za ulazak.

Policijski izvor potvrdio je u petak javnom emiteru RTVE da je broj poginulih povezanih s masovnim dolascima porastao na 19.

Ranije u petak, stotine migranata navodno su se sukobile sa sigurnosnim snagama na graničnim ogradama pokušavajući prijeći iz Maroka u Ceutu i Melillu, drugu špansku sjevernoafričku enklavu.

Španski premijer Pedro Sanchez rekao je da vlada mobilizira sve raspoložive resurse kao odgovor na situaciju.

Vlada je također najavila da će oružane snage biti raspoređene kao podrška Civilnoj gardi u održavanju sigurnosti širom grada.