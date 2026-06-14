Preliminarne projekcije: Švicarska odbacila prijedlog ograničenja stanovništva na 10 miliona

Švicarski birači odbacili su prijedlog da se broj stanovnika zemlje ograniči na deset miliona, prema ranim projekcijama objavljenim nakon zatvaranja birališta u nedjelju.

Preliminarne procjene istraživačkog instituta "gfs.bern" pokazuju da je 55 posto glasača bilo protiv inicijative pod nazivom "Ne Švicarskoj od deset miliona", dok je 45 posto podržalo prijedlog.

Projekcije također pokazuju da je odvojena reforma kojom bi se smanjila atraktivnost civilne službe vjerovatno usvojena s 53 posto podrške.

Konačni zvanični rezultati očekuju se kasnije tokom dana.

Inicijativu o ograničenju stanovništva, koju je predložila desničarska Švicarska narodna stranka, imala je za cilj da ograniči rast stanovništva zbog zabrinutosti oko nedostatka stanova, saobraćajnih gužvi i pritiska na infrastrukturu.

Švicarska trenutno ima oko 9,1 milion stanovnika.

Prema prijedlogu, vlada bi bila obavezna da preduzme mjere za ograničavanje rasta stanovništva ako bi ono dostiglo 9,5 miliona prije 2050. godine, uključujući i ograničavanje imigracije.

Švicarska vlada je pozvala birače da odbace mjeru, tvrdeći da je imigracija potrebna za popunjavanje nedostatka radne snage i podršku sistemu socijalne sigurnosti. Vlasti su također upozorile da bi sprovođenje inicijative moglo ugroziti sporazum o slobodnom kretanju sa Evropskom unijom, najvećim trgovinskim partnerom zemlje.

Prema analitičaru "gfs.berna" Lukasu Golderu, francuski govorni regioni snažno su se protivili prijedlogu, što je doprinijelo njegovom porazu.

U međuvremenu, birači su, prema svemu sudeći, podržali izmjene Zakona o civilnoj službi, reformu koju su podržali parlament i vlada s ciljem smanjenja broja ljudi koji prelaze iz vojne u civilnu službu.

Zagovornici tvrde da su izmjene potrebne kako bi se održali vojni kapaciteti u uslovima pojačanih sigurnosnih izazova u Evropi, dok kritičari upozoravaju da bi civilna služba time postala teže dostupna.