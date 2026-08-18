Izraelska vojska i okupatori presjekli vodovodne cijevi koje opslužuju više od 300 Palestinaca u sjevernoj dolini Jordana, objavio je B'Tselem

Prekinuto snabdijevanje vodom na Zapadnoj obali, 47 palestinskih porodica strahuje od raseljavanja Izraelska vojska i okupatori presjekli vodovodne cijevi koje opslužuju više od 300 Palestinaca u sjevernoj dolini Jordana, objavio je B'Tselem

Izraelska grupa za ljudska prava B'Tselem saopćila je u utorak da se 47 palestinskih porodica suočava s rizikom neposredne raseljavanja u dolini Jordana na sjeveru Zapadne obale nakon što su vojska i okupatori prekinuli snabdijevanje vodom njihovim domovima, javlja Anadolu.

"Četrdeset sedam palestinskih porodica, koje čine više od 300 ljudi, od kojih je skoro polovina djece, suočava se s rizikom neposredne raseljavanja iz svojih domova u sjevernoj dolini Jordana", navodi B'Tselem u saopćenju.

Grupa je objavila da su izraelske snage i okupatori prošle sedmice presjekli posljednje vodovodne cijevi koje snabdijevaju porodice u Ras al-Ahmaru, Al-Thaali i istočnom Atoufu u tom području.

"U većini slučajeva, izraelske snage sprječavaju transport vode u to područje", navodi se, dodajući da se porodice, koje zavise od poljoprivrede i stočarstva za egzistenciju, suočavaju s neposrednim raseljavanjem zbog prekida vodosnabdijevanja.

Ponovljeni napadi na vodovodnu infrastrukturu imaju za cilj protjerivanje preostalih nekoliko palestinskih zajednica u tom području, što se poklapa s iskapanjima za izgradnju barijere za razdvajanje u sjevernoj dolini Jordana, rekao je B'Tselem.

Upozoreno je da iskopavanja i uništavanje vodovodne infrastrukture prijete širokim područjima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Palestinaca.

Prema grupi, ruta zida koju je izraelska vojska najavila prije otprilike godinu dana proteže se gotovo 22 kilometra od Ein Shiblija do kontrolnog područja Tayasira.

Zid prolazi kroz zemlje Khirbet Atoufa, Ras al-Ahmara i drugih zajednica, presijecajući poljoprivredno zemljište u vlasništvu Palestinaca iz Tubasa, Tammuna, Atoufa i drugih područja, uključujući voćnjake, staklenike, bunare i vodovodne mreže, navodi se.

B'Tselem je upozorio da se očekuje da će zid izolovati stanovnike od njihove zemlje i omogućiti zapljenu oko 50.000 dunama.

Od početka iskopavanja u martu, područje je pretrpjelo ozbiljnu štetu, uključujući čupanje maslina, uništavanje usjeva i staklenika, rušenje kilometara vodovodnih i navodnjavačkih cijevi i oštećenje poljoprivrednog zemljišta koje osigurava egzistenciju za desetine stanovnika, dodaje se.

Grupa za ljudska prava izvijestila je o porastu napada okupatora na palestinske zajednice duž rute zida.

Izraelska vojska i okupatori eskalirali su napade na Palestince na okupiranoj Zapadnoj obali od početka rata u Gazi u oktobru 2023. godine.

Palestinski, izraelski i međunarodni izvještaji o pravima navode da su desetine Palestinaca iz nekoliko zajednica na Zapadnoj obali bile prisiljene napustiti svoja područja zbog izraelskih vojnih mjera i napada okupatora.