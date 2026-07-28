Tehničke radne grupe razgovarat će o provedbi okvirnog sporazuma, proširenju pilot-zone i rješavanju graničnih sporova

Pregovori Izraela i Libana pod vodstvom SAD-a naredne sedmice u Rimu Tehničke radne grupe razgovarat će o provedbi okvirnog sporazuma, proširenju pilot-zone i rješavanju graničnih sporova

Nova runda pregovora između Izraela i Libana, koji se vode uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, bit će održana naredne sedmice u Rimu, s ciljem nastavka provedbe okvirnog sigurnosnog sporazuma postignutog prošlog mjeseca, prenijeli su u ponedjeljak američki mediji.

Zvaničnik američkog State Departmenta izjavio je da se u razgovore ulazi sa značajnim zamahom nakon uspostavljanja prve pilot-zone na jugu Libana i prošlosedmičnog sastanka libanskog predsjednika Josepha Aouna s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Prema njegovim riječima, tehničke radne grupe sastat će se u Rimu od 4. do 6. augusta, a fokus razgovora bit će puna provedba okvirnog sporazuma.

Na dnevnom redu bit će proširenje pilot-zone, rješavanje preostalih graničnih sporova te nastavak rada na sveobuhvatnom sporazumu o miru i sigurnosti između Izraela i Libana.

“Prva pilot-zona predstavlja konkretnu priliku za ostvarivanje stvarnog napretka na terenu, obnovu autoriteta libanske države kroz provjerljivo razoružavanje terorističkih organizacija i izgradnju povjerenja potrebnog za naredne korake“, rekao je zvaničnik.

Dodao je da će iskustva stečena u prvoj pilot-zoni pomoći unapređenju procesa provedbe prije njegovog postepenog proširenja.

Istakao je i da je trilateralni okvir jedini put ka trajnom miru te da je njegova puna provedba u interesu obje države, naglasivši opredijeljenost administracije predsjednika Trumpa za uspjeh tog procesa.

Liban i Izrael su 26. juna potpisali okvirni sporazum kojim je predviđeno fazno povlačenje izraelskih snaga sa svih okupiranih područja Libana. Sporazum, međutim, ne sadrži precizan vremenski okvir za povlačenje, već njegov završetak veže za preuzimanje pune sigurnosne odgovornosti libanske vojske na oslobođenim područjima i razoružavanje naoružanih grupa, uključujući Hezbollah.

Prema zvaničnim podacima Libana, u izraelskim napadima od 2. marta poginulo je 4.328 ljudi, a 12.232 je ranjeno.

Izrael i dalje drži pod okupacijom dijelove južnog Libana, uključujući područja koja kontrolira decenijama, kao i teritorije zauzete tokom posljednjeg sukoba vođenog između oktobra 2023. i novembra 2024. godine.