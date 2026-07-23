Mjeru kojom se predsjedniku Donaldu Trumpu nalaže prekid neprijateljstava s Teheranom podržala su i četiri republikanca

Predstavnički dom SAD-a usvojio rezoluciju o ratnim ovlastima koja ograničava Trumpovo djelovanje u ratu s Iranom Mjeru kojom se predsjedniku Donaldu Trumpu nalaže prekid neprijateljstava s Teheranom podržala su i četiri republikanca

Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država usvojio je u četvrtak rezoluciju o ratnim ovlastima s ciljem ograničavanja američkih vojnih operacija protiv Irana.

Dom je usvojio rezoluciju sa 214 glasova za i 208 protiv, nalažući predsjedniku da povuče američke oružane snage iz neprijateljstava s Iranom.

Mjeru, čiji je predlagač zastupnica Pramila Jayapal, podržalo je 210 demokrata i četiri republikanca: Tom Barrett, Warren Davidson, Thomas Massie i Brian Fitzpatrick.

"Ovo je glas savjesti da ovom predsjedniku pošaljemo što jasniju i još snažniju poruku da Predstavnički dom ponovo potvrđuje svoje ovlasti nad odlukama o ratu", rekla je Jayapal tokom obraćanja u Predstavničkom domu u srijedu. Naglasila je da se rat "mora okončati" u interesu američkog naroda.

Rezolucijom se izričito nalaže povlačenje američkih snaga iz svih akcija usmjerenih protiv bilo kojeg dijela iranske vlade ili vojske.

Ovaj potez uslijedio je nakon što je američki predsjednik Donald Trump 10. jula zvanično obavijestio Kongres da su "vojne akcije" protiv Irana ponovo pokrenute. Predsjednik je ranije proglasio da je jednomjesečno primirje "okončano" nakon eskalacije napetosti u regiji.