Donji dom Kongresa usvojio je mjeru sa 215 glasova za i 208 protiv

Predstavnički dom SAD-a podržao rezoluciju o ratnim ovlastima u vezi s Iranom Donji dom Kongresa usvojio je mjeru sa 215 glasova za i 208 protiv

Predstavnički dom američkog Kongresa u srijedu je podržao rezoluciju o ratnim ovlastima kojom bi se američke oružane snage povukle iz neprijateljstava protiv Irana, javlja Anadolu.

Donji dom je usvojio rezoluciju sa 215 glasova za i 208 protiv.

Rezoluciju je predložio zastupnik Gregory Meeks, vodeći demokrat u Odboru za vanjske poslove Predstavničkog doma.

Demokrati su u više navrata pokretali glasanja u Predstavničkom domu i Senatu s ciljem ograničavanja ratnih ovlasti predsjednika Donalda Trumpa, a ta inicijativa posljednjih sedmica dobija i sve veću podršku pojedinih republikanaca.