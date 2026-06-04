Predstavnički dom SAD-a podržao rezoluciju o ratnim ovlastima u vezi s Iranom

Diyar Güldoğan
04. juni 2026.•Ažuriranje: 04. juni 2026.
Predstavnički dom američkog Kongresa u srijedu je podržao rezoluciju o ratnim ovlastima kojom bi se američke oružane snage povukle iz neprijateljstava protiv Irana, javlja Anadolu.
Donji dom je usvojio rezoluciju sa 215 glasova za i 208 protiv.
Rezoluciju je predložio zastupnik Gregory Meeks, vodeći demokrat u Odboru za vanjske poslove Predstavničkog doma.
Demokrati su u više navrata pokretali glasanja u Predstavničkom domu i Senatu s ciljem ograničavanja ratnih ovlasti predsjednika Donalda Trumpa, a ta inicijativa posljednjih sedmica dobija i sve veću podršku pojedinih republikanaca.