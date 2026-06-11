Predstavnički dom SAD-a odbacio produženje zakona o nadzoru stranih obavještajnih službi Donji dom glasao je 198-218 protiv Zakona o nadzoru stranih obavještajnih službi

Predstavnički dom SAD-a u četvrtak je glasao protiv kratkoročnog produženja Zakona o nadzoru stranih obavještajnih službi, koji ističe u petak, dok demokrate najavljuju blokadu njegovog ponovnog odobravanja zbog spornog imenovanja u obavještajnom sektoru, javlja Anadolu.

Donji dom glasao je 198-218 protiv Zakona o nadzoru stranih obavještajnih službi (FISA).

Demokrate su se obvezale da će se protiviti naporima da se zakon ponovo odobri, navodeći prigovore na odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa da imenuje Billa Pultea za vršioca dužnosti direktora Nacionalne obavještajne službe (DNI).