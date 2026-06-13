Izrael je krajem decembra 2025. priznao Somaliland kao nezavisnu i suverenu državu

Predsjednik Somalije optužio Izrael da koristi spor sa Somalilandom Izrael je krajem decembra 2025. priznao Somaliland kao nezavisnu i suverenu državu

Predsjednik Somalije Hassan Sheikh Mohamud u subotu je osudio odluku Izraela da prizna Somaliland, optuživši Tel Aviv da iskorištava spor između Mogadišua i otcjepljene regije.

Kazao je da izraelsko priznanje regije predstavlja jedan od najmračnijih dana u historiji Somalije.

"Tel Aviv koristi dugogodišnji spor između Mogadišua i Hargeise", rekao je Mohamud u intervjuu za lokalnu televizijsku stanicu Dawan TV sa sjedištem u Mogadišuu.

Naveo je da je vlada u Mogadišuu razmatrala dva moguća pristupa rješavanju pitanja otcjepljene regije te da se odlučila za dijalog i uvjeravanje umjesto upotrebe sile.

"Iako je to trajalo više od 30 godina, to je bio najprikladniji pristup u datim okolnostima", rekao je.

Dodao je da Somalija nikada nije uspostavila diplomatske odnose s Izraelom te da Izrael smatra agresorom nad palestinskim narodom.

Izrael je krajem decembra 2025. priznao Somaliland kao nezavisnu i suverenu državu.

Somaliland, koji od proglašenja nezavisnosti od Somalije 1991. godine nije dobio široko međunarodno priznanje, funkcioniše kao de facto nezavisan administrativni, politički i sigurnosni entitet.

Somalijska vlada odbija priznati Somaliland kao nezavisnu državu, smatra ga sastavnim dijelom svoje teritorije te svaki direktni sporazum ili angažman s tom regijom vidi kao kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Somalije.