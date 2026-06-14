Izrael je krajem decembra 2025. priznao otcjepljenu regiju Somaliland, što je izazvalo val osuda

Predsjednik otcjepljene regije Somaliland doputovao u prvu posjetu Izraelu, otvorit će ambasadu u Jerusalemu Izrael je krajem decembra 2025. priznao otcjepljenu regiju Somaliland, što je izazvalo val osuda

Predsjednik otcjepljene regije Somaliland Abdirahman Mohamed Abdullahi doputovao je u nedjelju u svoju prvu posjetu Izraelu, tokom koje će otvoriti ambasadu te regije u Jerusalemu, objavio je list "Israel Hayom".

Izraelski predsjednik Isaac Herzog objavio je fotografije sastanka s Abdullahijem na društvenoj mreži X, uz poruku: "Dobro došli u Izrael, predsjedniče Somalilanda."

"Ova historijska posjeta utjelovljuje ogroman potencijal novog partnerstva između naše dvije zemlje", poručio je Herzog.

Prema pisanju lista "Maariv", Abdullahi bi tokom dvodnevne posjete trebao razgovarati s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom i ministrom vanjskih poslova Gideonom Saarom.

Prema istom izvoru, u ponedjeljak će otvoriti ambasadu Somalilanda u Jerusalemu.

Izrael je krajem decembra 2025. priznao Somaliland kao nezavisnu i suverenu državu, što je izazvalo snažan val međunarodnih osuda.

Somaliland, koji je 1991. godine proglasio nezavisnost od Somalije, i dalje nema široko međunarodno priznanje, ali funkcioniše kao de facto nezavisan administrativni, politički i sigurnosni entitet.

Vlada Somalije odbija priznati Somaliland kao nezavisnu državu, smatra ga sastavnim dijelom svoje teritorije te svaki direktni sporazum ili saradnju s tom regijom vidi kao kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Somalije.