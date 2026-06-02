Predsjednik Libana: U izraelskim napadima ubijeno više od 3.000 ljudi, "nema druge opcije osim pregovora"

Serdar Dincel
02. juni 2026.•Ažuriranje: 02. juni 2026.
Izraelska ofanziva u Libanu ubila je više od 3.000 ljudi i raselila preko milion, rekao je libanski predsjednik u utorak, naglašavajući da „nema druge opcije osim pregovora“ s Izraelom.
„Liban je pretrpio više od 3.000 smrtnih slučajeva, preko milion raseljenih osoba i hiljade uništenih domova, bez kraja ove situacije na vidiku“, rekao je Joseph Aoun na sastanku s delegacijom šefova sindikata, kako je navedeno u saopštenju predsjedništva.
„Dužnost je države da brine o svojim građanima i da ne stoji skrštenih ruku. Nema druge opcije osim pregovora“, dodao je.
Aoun je rekao da je njegova administracija posvećena očuvanju građanskog mira i unutrašnje stabilnosti u Libanu i "sprečavanju sukoba koji bi mogli ugroziti opstanak zemlje, jer svako ko podstiče takav razdor služi interesima Izraela".
"Snaga ne leži u vođenju rata, već u hrabrosti da se rat okonča pregovorima koji služe interesima zemlje", dodao je.
Njegove izjave uslijedile su dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak izjavio da su se Izrael i Hezbollah dogovorili da prekinu napade jedni na druge nakon kontakata putem posrednika.
Trump je rekao da je imao kontakte putem posrednika s objema stranama i dobio uvjeravanja da će "svaka pucnjava prestati".
Izraelska vojska je, međutim, u utorak nastavila napade na Liban uprkos primirju koje je stupilo na snagu 17. aprila, a koje je naknadno produženo za 45 dana nakon indirektnih pregovora uz posredovanje SAD-a.
Prema podacima libanskog Ministarstva zdravstva, više od 3.400 ljudi je ubijeno u napadima od 2. marta.