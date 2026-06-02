Liban je pretrpio više od 3.000 smrtnih slučajeva, preko milion raseljenih osoba, bez kraja ove situacije na vidiku“, kazao Joseph Aoun

Predsjednik Libana: U izraelskim napadima ubijeno više od 3.000 ljudi, "nema druge opcije osim pregovora" Liban je pretrpio više od 3.000 smrtnih slučajeva, preko milion raseljenih osoba, bez kraja ove situacije na vidiku“, kazao Joseph Aoun

Izraelska ofanziva u Libanu ubila je više od 3.000 ljudi i raselila preko milion, rekao je libanski predsjednik u utorak, naglašavajući da „nema druge opcije osim pregovora“ s Izraelom.

„Liban je pretrpio više od 3.000 smrtnih slučajeva, preko milion raseljenih osoba i hiljade uništenih domova, bez kraja ove situacije na vidiku“, rekao je Joseph Aoun na sastanku s delegacijom šefova sindikata, kako je navedeno u saopštenju predsjedništva.

„Dužnost je države da brine o svojim građanima i da ne stoji skrštenih ruku. Nema druge opcije osim pregovora“, dodao je.

Aoun je rekao da je njegova administracija posvećena očuvanju građanskog mira i unutrašnje stabilnosti u Libanu i "sprečavanju sukoba koji bi mogli ugroziti opstanak zemlje, jer svako ko podstiče takav razdor služi interesima Izraela".

"Snaga ne leži u vođenju rata, već u hrabrosti da se rat okonča pregovorima koji služe interesima zemlje", dodao je.

Njegove izjave uslijedile su dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak izjavio da su se Izrael i Hezbollah dogovorili da prekinu napade jedni na druge nakon kontakata putem posrednika.

Trump je rekao da je imao kontakte putem posrednika s objema stranama i dobio uvjeravanja da će "svaka pucnjava prestati".

Izraelska vojska je, međutim, u utorak nastavila napade na Liban uprkos primirju koje je stupilo na snagu 17. aprila, a koje je naknadno produženo za 45 dana nakon indirektnih pregovora uz posredovanje SAD-a.

Prema podacima libanskog Ministarstva zdravstva, više od 3.400 ljudi je ubijeno u napadima od 2. marta.