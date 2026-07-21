Sve što tražimo jeste da nastavite podržavati LAF, rekao je Joseph Aoun tokom sastanka u Ovalnom uredu, dodajući da u potpunosti vjeruje rukovodstvu libanske vojske

Predsjednik Libana pozvao Trumpa da nastavi podržavati Oružane snage Libana Sve što tražimo jeste da nastavite podržavati LAF, rekao je Joseph Aoun tokom sastanka u Ovalnom uredu, dodajući da u potpunosti vjeruje rukovodstvu libanske vojske

Predsjednik Libana Joseph Aoun pozvao je u utorak američkog predsjednika Donalda Trumpa da nastavi pružati podršku Oružanim snagama Libana (LAF), nazvavši ih okosnicom sigurnosti i stabilnosti zemlje.

Govoreći zajedno s Trumpom u Ovalnom uredu, Aoun je rekao da je od američkog predsjednika zatražio dvije stvari i to političku podršku i podršku LAF-u, koji je, kako je kazao, najpouzdanija institucija u zemlji i uživa povjerenje javnosti.

“Kao i svaka druga vojska u svijetu, Oružane snage Libana su okosnica sigurnosti i stabilnosti. Moramo podržati LAF“, rekao je.

Aoun je upozorio da Libanu prijeti kolaps bez snažne vojske.

“LAF održava zemlju sigurnom i stabilnom. Bez LAF-a bi se sve srušilo. Mi to ne želimo. Mislim da ni predsjednik Trump to ne želi“, kazao je.

“Sve što tražimo jeste da nastavite podržavati LAF, a oni znaju da LAF radi odličan posao i svoju dužnost obavlja u potpunosti. U potpunosti vjerujem LAF-u, u potpunosti vjerujem rukovodstvu LAF-a“, dodao je.

Aoun je pohvalio Trumpa, rekavši da će novo potpisani okvirni sporazum za okončanje stanja neprijateljstva između Libana i Izraela doprinijeti miru, misleći na okvirni sporazum potpisan prošlog mjeseca u Washingtonu.

“Vrijeme je da Liban i cijela regija budu stabilni i sigurni“, rekao je Aoun, dodajući da je Trumpova vizija mir, a da je njegova vizija stabilnost.

“Mislim da se moja vizija podudara s vašom vizijom, i zajedno možemo djelovati“, kazao je.

Aounove izjave uslijedile su u trenutku kada je libanska vojska počela raspoređivanje u dijelovima juga Libana u okviru sporazuma posredovanog od strane SAD-a.

Libanska vojska je nedavno ušla u nekoliko južnih sela u sklopu projekta “pilot-zone“ predviđenog sporazumom, dok se očekuje da će se izraelske snage povući iz manjeg broja područja, a libanska vojska preuzeti odgovornost za sigurnost.

Na pitanje kada će se izraelska vojska povući iz južnog Libana, Trump je odgovorio da su u procesu toga i da se premještanja u druga područja.