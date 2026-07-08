Okupljanje NATO-a će ojačati bilateralne odbrambene veze, kazao je Edgars Rinkevics, podržavajući buduće članstvo Ukrajine u savezu

Predsjednik Latvije: Samit NATO-a u Ankari će ojačati odbrambenu saradnju Okupljanje NATO-a će ojačati bilateralne odbrambene veze, kazao je Edgars Rinkevics, podržavajući buduće članstvo Ukrajine u savezu

Predsjednik Latvije Edgars Rinkevics izjavio je da će samit NATO-a u Ankari pružiti novi zamah bilateralnoj odbrambenoj saradnji i partnerstvima u odbrambenoj industriji, istovremeno ponavljajući podršku Latvije budućem članstvu Ukrajine u savezu.

U razgovoru za Anadolu na marginama 36. samita NATO-a, Rinkevics je odnose između Latvije i Turske opisao kao "odlične".

"Vjerujem da imamo vrlo dobru političku i ekonomsku saradnju", rekao je.

Ističući veliki broj šefova država i vlada koji prisustvuju samitu, Rinkevics je rekao da će okupljanje ojačati i multilateralne i bilateralne veze.

"Vjerujem da će ovo pružiti veliki poticaj ne samo multilateralnim odnosima već i bilateralnoj odbrambenoj saradnji, posebno saradnji u odbrambenoj industriji", rekao je.

Rinkevics je spomenuo osnivanje Banke za odbranu, sigurnost i otpornost, ili DSR banke, koja će finansirati saradnju u oblasti odbrambene industrije između Latvije, Kanade i Turske.

"Zainteresovani smo za razvoj novih tehnologija, dronova, sistema za borbu protiv dronova i sistema za elektronsko ratovanje. Želimo pronaći nove partnere", rekao je, dodajući da ministar odbrane Latvije i delegacija odbrambene industrije prisustvuju samitu i pratećoj izložbi kako bi istražili nova područja saradnje.

Govoreći o ratu u Ukrajini, Rinkevics je rekao da Rusija nije pokazala spremnost za pregovore o mirovnom sporazumu.

Rekao je da je Ukrajina pokazala svoju sposobnost da se brani i da je ostvarila značajan tehnološki napredak tokom više od četiri godine otpora ruskoj invaziji.

Izražavajući nadu u politički i diplomatski put ka trajnom miru, Rinkevics je rekao da nije vidio nikakve naznake da je Rusija spremna da teži takvom ishodu.

"Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, predsjednik SAD-a Donald Trump, predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan i mnogi drugi lideri uložili su sve napore. Trenutno ne vidimo napredak", rekao je.

Rinkevics je ponovio dugogodišnju podršku Latvije pridruživanju Ukrajine NATO-u, ali je priznao da konsenzus unutar saveza još nije postignut.

"Ako Ukrajina postane članica NATO-a, svi ćemo imati koristi", rekao je.

"Ali ovo je odluka koja bi trebala biti donesena jednoglasno. A do sada nemamo ovaj jednoglasni, recimo, dogovor unutar saveza."