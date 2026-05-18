Predsjednik Kube: Imamo apsolutno pravo na samoodbranu od mogućeg napada SAD-a Prijetnje vojnom agresijom protiv Kube najveće svjetske sile dobro su poznate, rekao je Miguel Diaz-Canel

Kuba ima apsolutno i legitimno pravo da se brani od vojne agresije SAD-a, upozorio je u ponedjeljak predsjednik Miguel Diaz-Canel, naglasivši da bi svaki napad na ovo ostrvo rezultirao krvoprolićem s neprocjenjivim posljedicama, prenosi Anadolu.

"Prijetnje vojnom agresijom protiv Kube od najveće svjetske sile dobro su poznate", napisao je Diaz-Canel na mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

"Sama prijetnja već predstavlja međunarodni zločin."

On je kazao da Kuba ne predstavlja nikakvu prijetnju, niti ima bilo kakve agresivne planove ili namjere protiv bilo koje zemlje, uključujući SAD.

"Kuba, koja već trpi višedimenzionalnu agresiju Sjedinjenih Američkih Država, ima apsolutno i legitimno pravo da se brani od vojnog napada; međutim, to se logički ili iskreno ne može koristiti kao izgovor za nametanje rata plemenitom kubanskom narodu", dodao je.

Ove izjave uslijedile su nekoliko sati nakon što je američki medij "Axios", pozivajući se na neprovjerene povjerljive procjene američkih obavještajnih službi, izvijestio da je Kuba navodno nabavila više od 300 vojnih dronova i raspravljala o mogućim planovima za njihovu upotrebu protiv američkih ciljeva, uključujući pomorsku bazu u zaljevu Guantanamo, američke vojne brodove i potencijalno Key West na Floridi.

Prema tom izvještaju, američki zvaničnici ne vjeruju da Kuba predstavlja neposrednu prijetnju, ali navode kako američki obavještajni podaci ukazuju na to da Havana sve više raspravlja o planovima za ratovanje dronovima te da je tražila još bespilotnih letjelica i vojne opreme od Rusije.

Kuba je odbacila izvještaj "Axiosa", optužujući ovaj medij za širenje "kontradiktorne dezinformacije". Kubanski ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez također je na mreži X napisao da vlada SAD-a iz dana u dan gradi lažni slučaj kako bi opravdala nemilosrdni ekonomski rat protiv kubanskog naroda i eventualnu vojnu agresiju.

Kuba se trenutno suočava s restrikcijama struje, kao i nestašicom hrane i goriva. Energetska kriza se produbila nakon što su SAD u januaru uklonile Nicolasa Madura s vlasti u Venecueli, koja je bila ključni snabdjevač Kube, te zaprijetile carinama svakoj zemlji koja prodaje ili isporučuje naftu Kubi.