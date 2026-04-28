Jasno je da se nalazimo u najizazovnijem vremenu za NPT režim, kazao je ambasador Do Hung Viet

Predsjednik konferencije NPT-a: Režim neširenja nuklearnog oružja suočen s najtežim periodom Jasno je da se nalazimo u najizazovnijem vremenu za NPT režim, kazao je ambasador Do Hung Viet

Globalni režim neširenja nuklearnog oružja suočava se s najtežim testom u posljednjim decenijama, izjavio je predsjednik 11. Pregledne konferencije država potpisnica Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja (NPT) u New Yorku.

"Ova pregledna konferencija održava se u posebno izazovnom trenutku", rekao je ambasador Do Hung Viet novinarima.

"Sasvim je jasno da se, zapravo, nalazimo u najtežem, najizazovnijem periodu za sam NPT režim", rekao je.

Viet je naveo da je u mjesecima uoči konferencije vodio intenzivne diplomatske aktivnosti kako bi izgradio konsenzus među državama članicama.

"U svojstvu predsjednika konferencije vodio sam opsežne konsultacije s državama potpisnicama i drugim akterima", rekao je, ukazujući na regionalne sastanke održane širom Azijsko-pacifičkog regiona, Afrike, Bliskog istoka te Latinske Amerike i Kariba.

Kako je objasnio, cilj konsultacija bio je pronalaženje zajedničkih tačaka i priprema za pregovore u vrijeme pojačanih geopolitičkih tenzija.

Uprkos velikom značaju skupa, Viet je upozorio da ne treba očekivati da konferencija riješi šire globalne sukobe.

"Ne očekujem da će ova konferencija riješiti sve regionalne sporove ili sukobe. Ne vjerujem da može razriješiti sve postojeće strateške tenzije", rekao je.

Naglasio je da je osnovna uloga konferencije fokusirana na procjenu koliko države ispunjavaju svoje obaveze prema NPT-u i na definisanje daljeg puta.

Sporazum o neširenju nuklearnog oružja, koji je stupio na snagu 1970. godine i produžen je na neodređeno 1995, ima za cilj spriječiti širenje nuklearnog oružja, promovisati razoružanje i podsticati mirnodopsku upotrebu nuklearne energije, te ostaje ključni okvir globalnih napora u ograničavanju nuklearne proliferacije.

Konferencija okuplja diplomate iz cijelog svijeta u trenutku pojačane zabrinutosti zbog nuklearnih rizika i strateškog nadmetanja.