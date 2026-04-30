Osuđujem intervenciju Izraela u međunarodnim vodama, jer je protivna međunarodnom pravu i stoga neprihvatljiva, rekao je Salvador Illa

Predsjednik katalonske regije osudio izraelsko presretanje flotile za Gazu kao neprihvatljivo Osuđujem intervenciju Izraela u međunarodnim vodama, jer je protivna međunarodnom pravu i stoga neprihvatljiva, rekao je Salvador Illa

Predsjednik katalonske regije u Španiji osudio je u četvrtak Izrael zbog presretanja Globalne flotile Sumud, koja je prevozila novu humanitarnu pomoć za Pojas Gaze te privođenja aktivista na brodu, nazivajući taj potez neprihvatljivim i suprotnim međunarodnom pravu.

"Pomno pratimo situaciju flotile koja je presretnuta, na kojoj putuje više Katalonaca", napisao je Salvador Illa na društvenoj mreži X.

Naveo je da su katalonske vlasti u kontaktu s nadležnim institucijama kako bi se osigurala zaštita svih osoba.

"Osuđujem intervenciju Izraela u međunarodnim vodama, jer je protivna međunarodnom pravu i, stoga, neprihvatljiva", rekao je Illa.

U međuvremenu, regionalni list "Ara" izvijestio je da je i katalonski parlament osudio izraelsku zapljenu i pozvao vladu Španije da odmah interveniše.

Ranije je Ministarstvo vanjskih poslova Izraela saopćilo da su pomorske snage presrele i zaplijenile više od 20 brodova iz Globalne flotile Sumud u međunarodnim vodama Sredozemnog mora te privele oko 175 aktivista na njima. Napad se dogodio u blizini grčkog ostrva Kreta, stotinama nautičkih milja (više od 1.000 kilometara) od Izraela.

Flotila, koja je prevozila humanitarnu pomoć, isplovila je prije dvije sedmice s italijanskog ostrva Sicilija, s ukupno 58 plovila s ciljem probijanja dugogodišnje izraelske blokade Gaze.

Izrael je nametnuo tešku blokadu Pojas Gaze od 2007. godine, ostavljajući oko 2,4 miliona stanovnika na rubu gladi.

U oktobru 2023. izraelska vojska pokrenula je dvogodišnju ofanzivu na Gazu, u kojoj je ubijeno više od 72.000 ljudi, ranjeno više od 172.000, te izazvana velika razaranja širom opkoljene teritorije.