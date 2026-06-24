Sastanak bi mogao ojačati jedinstvo među islamskim zemljama, kazao je predsjednik iranskog parlamenta

Predsjednik iranskog parlamenta Qalibaf stigao u Baku na konferenciju parlamentarne unije OIC-a Sastanak bi mogao ojačati jedinstvo među islamskim zemljama, kazao je predsjednik iranskog parlamenta

Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Qalibaf doputovao je u srijedu u Baku, glavni grad Azerbejdžana, kako bi prisustvovao 20. sjednici Konferencije parlamentarne unije država članica OIC-a (PUIC), prema izvještajima lokalnih medija, javlja Anadolu.

Tokom sastanka sa zamjenikom predsjednika Nacionalne skupštine Azerbejdžana, Qalibaf je rekao da se nada da će konferencija "povećati koheziju među islamskim zemljama".

Zamjenik predsjednika parlamenta Azerbejdžana pozdravio je kraj procesa rješavanja sukoba i naglasio važnost uspostavljanja mira.

"Vaše prisustvo i učešće na ovom sastanku igrat će značajnu ulogu u razvoju odnosa i sigurno će biti utjecajni", rekao je.

Skup, održan u Bakuu od 22. do 25. juna, okupio je više od 400 delegata, uključujući predsjednike parlamenata i zastupnike iz više od 40 zemalja članica.

Osnovan 1999. godine sa sjedištem u Teheranu, PUIC se sastoji od 54 parlamenta članica i 24 organizacije posmatrača.