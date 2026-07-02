Mohammad Baqer Qalibaf poziva Irance da prisustvuju pogrebnim ceremonijama dok se vlasti pripremaju za sahranu sljedeće sedmice

Predsjednik iranskog parlamenta poziva javnost na sahranu bivšeg vrhovnog vođe Mohammad Baqer Qalibaf poziva Irance da prisustvuju pogrebnim ceremonijama dok se vlasti pripremaju za sahranu sljedeće sedmice

Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Baqer Qalibaf pozvao je u četvrtak javnost da prisustvuje ceremonijama sahrane bivšeg vrhovnog vođe ajatolaha Alije Hameneija, opisuje taj događaj kao demonstraciju nacionalnog jedinstva, prenosi iranska Press TV.

U poruci javnosti, Qalibaf je također pozvao na osvetu zbog Khameneijevog ubistva, rekavši da Iranci ne bi trebali šutjeti pred onim što je opisao kao agresiju.

Prema iranskim vlastima, javne sahrane treba da počnu u subotu u 6 ujutro po lokalnom vremenu (03:00 GMT) u džamiji Mosalla u Teheranu.

Očekuje se da će Khamenei biti sahranjen 9. jula u hramu Imam Reza u Mashhadu. Ubijen je 28. februara, prvog dana američko-izraelskog rata protiv Irana.