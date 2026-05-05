Predsjednik iranskog parlamenta: Oblikuje se nova jednačina u Hormuškom moreuzu Sigurnost brodarstva i tranzita energije ugrožena je od strane Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika, kaže Qalibaf

Predsjednik iranskog parlamenta izjavio je u utorak da se "oblikuje nova jednačina u Hormuškom moreuzu", javlja Anadolu.

"Sigurnost brodarstva i tranzita energije ugrožena je od strane Sjedinjenih Država i njihovih saveznika kršenjem primirja i nametanjem blokade; međutim, njihova šteta će biti smanjena", napisao je Mohammad Bagher Qalibaf na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, usred stalnih napetosti na strateškom plovnom putu.

"Nastavak trenutne situacije je nepodnošljiv za Sjedinjene Američke Države", tvrdi Qalibaf.

Regionalne napetosti su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila posredovanjem Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum.

Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka.

Od 13. aprila, Sjedinjene Američke Države provode pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski promet u Hormuškom moreuzu.