'Naše diplomatske institucije nikada se neće povući od onog što je pravo iranskog naroda, kaže Masoud Pezeshkian

Predsjednik Irana: Preminuli vrhovni vođa Irana pozvao je na okončanje stanja "bez rata, bez mira" sa SAD-om 'Naše diplomatske institucije nikada se neće povući od onog što je pravo iranskog naroda, kaže Masoud Pezeshkian

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian izjavio je u utorak da je preminuli vrhovni vođa Ali Khamenei više puta na privatnim sastancima naglašavao potrebu da se okonča stanje "bez rata, bez mira" između Irana i SAD-a.

Khamenei, koji je vladao Iranom skoro 36 godina, ubijen je u američko-izraelskom napadu 28. februara na početku zajedničke ofanzive Washingtona i Tel Aviva na Teheran.

Govoreći na ceremoniji povodom Dana nacionalne industrije i rudarstva, Pezeshkian je pohvalio Khameneijevo vodstvo u oblikovanju strateškog pravca Irana, posebno u okončanju neizvjesne situacije između sukoba i mira, navodi zvanična novinska agencija IRNA.

„Vrhovni lider je na privatnim sastancima naglasio neophodnost okončanja stanja 'bez rata, bez mira'“, rekao je Pezeshkian.

Rekao je da je Iran ušao u pregovore "na osnovu časti, mudrosti i dostojanstva zemlje", dodajući da su diplomatski napori vlade usmjereni na zaštitu interesa nacije.

„Naše diplomatske institucije nikada neće odstupiti od prava iranskog naroda“, rekao je Pezeshkian.

U ponedjeljak je glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei rekao da je Teheran dobio prijedloge posrednika koji imaju za cilj deeskalaciju tenzija sa SAD-om, potvrdivši posvećenost diplomatiji usred razmjene vatre između Washingtona i Teherana.

SAD je eskalirao napade na Iran od prošle sedmice, a Iran je uzvraćao napadima na objekte i baze za koje tvrdi da ih koristi američka vojska u nekoliko zemalja u regionu.

​​​​​​​​​​Razmjena vatre između SAD-a i Irana dolazi uprkos memorandumu o razumijevanju uz posredovanje Pakistana koji su potpisali u junu kako bi prekinuli rat i postigli trajni mirovni sporazum.