Predsjednik: Iran neće prihvatiti „pretjerane zahtjeve“ u pregovorima sa SAD-om Pregovori su isplanirani na način da se u potpunosti osiguraju prava iranskog naroda, kaže Masoud Pezeshkian

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian izjavio je u ponedjeljak da Teheran neće prihvatiti „pretjerane zahtjeve“ Sjedinjenih Američkih Država u pregovorima koji se vode uz posredovanje Pakistana, javila je državna novinska agencija IRNA.

„Pregovori su planirani na način da su prava iranskog naroda u potpunosti zaštićena“, rekao je Pezeškijan tokom sastanka s članovima Iranske privredne komore, industrije, rudarstva i poljoprivrede.

On je dodao da, iako se protivnici nakon vojnog neuspjeha fokusiraju na ekonomski rat, vlada i privatni sektor zajedničkim radom, solidarnošću i saradnjom mogu uspješno prevazići i ovu fazu.

Regionalne tenzije su porasle nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael u februaru izveli napade na Iran. Teheran je uzvratio napadima na ciljeve u Izraelu, kao i na saveznike SAD-a u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, a kasnije ga je američki predsjednik Donald Trump produžio na neodređeno vrijeme.

Trump je u subotu izjavio da je sporazum s Iranom o okončanju sukoba „uglavnom ispregovaran“ i da se čeka njegovo finaliziranje.