Južni Kavkaz nije predodređen da bude polje nadmetanja carstava, poručio je Macron

Predsjednik Francuske smatra da bi Južni Kavkaz trebao biti „raskrsnica", a ne „prostor suparničkih sila"

Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je u utorak da Južni Kavkaz ne bi trebao postati „prostor suparničkih vanjskih sila“, već da treba služiti kao „raskrsnica“ koja povezuje Evropu, Centralnu Aziju i Bliski istok.

„Južni Kavkaz nije predodređen da bude polje nadmetanja carstava koja se za njega bore kao za trofej“, rekao je Macron na skupu "Yerevan Dialogue" u glavnom gradu Armenije.

Dodao je da region prolazi kroz ono što je nazvao „armenskim trenutkom“, potaknut mirovnim naporima i ekonomskom transformacijom nakon godina nestabilnosti.

Macron je kazao da je Armenija napravila „hrabar i neophodan izbor“ pokretanjem mirovnih inicijativa i procesom normalizacije odnosa s Azerbejdžan, dodajući da je to pomoglo stabilizaciji političkog i ekonomskog pravca zemlje.

Pozvao je na ponovno otvaranje svih regionalnih granica, uključujući one između Armenije, Azerbejdžana i Turske, naglasivši da „granice moraju biti otvorene, sve granice, i to u potpunosti“.

„To će omogućiti puni ekonomski potencijal i otvoriti puteve mira umjesto imperijalnih sukoba na Južnom Kavkazu“, rekao je.

Macron je dodao da bi se region trebao razviti u čvorište povezivanja koje spaja Evropu, Centralnu Aziju i Bliski istok, ističući da se oslanjanje na vanjsku zaštitu pokazalo nestabilnim.

Također je naveo da je u toku šira tranzicija ka međunarodnom poretku zasnovanom na pravilima, ocijenivši da se trajni mir može postići samo kroz međunarodno pravo i saradnju, a ne kroz politiku sile.