Predsjednik Francuske smatra da bi Južni Kavkaz trebao biti „raskrsnica“, a ne „prostor suparničkih sila“

Şeyma Erkul Dayanç
05 Maj 2026•Ažuriranje: 05 Maj 2026
Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je u utorak da Južni Kavkaz ne bi trebao postati „prostor suparničkih vanjskih sila“, već da treba služiti kao „raskrsnica“ koja povezuje Evropu, Centralnu Aziju i Bliski istok.
„Južni Kavkaz nije predodređen da bude polje nadmetanja carstava koja se za njega bore kao za trofej“, rekao je Macron na skupu "Yerevan Dialogue" u glavnom gradu Armenije.
Dodao je da region prolazi kroz ono što je nazvao „armenskim trenutkom“, potaknut mirovnim naporima i ekonomskom transformacijom nakon godina nestabilnosti.
Macron je kazao da je Armenija napravila „hrabar i neophodan izbor“ pokretanjem mirovnih inicijativa i procesom normalizacije odnosa s Azerbejdžan, dodajući da je to pomoglo stabilizaciji političkog i ekonomskog pravca zemlje.
Pozvao je na ponovno otvaranje svih regionalnih granica, uključujući one između Armenije, Azerbejdžana i Turske, naglasivši da „granice moraju biti otvorene, sve granice, i to u potpunosti“.
„To će omogućiti puni ekonomski potencijal i otvoriti puteve mira umjesto imperijalnih sukoba na Južnom Kavkazu“, rekao je.
Macron je dodao da bi se region trebao razviti u čvorište povezivanja koje spaja Evropu, Centralnu Aziju i Bliski istok, ističući da se oslanjanje na vanjsku zaštitu pokazalo nestabilnim.
Također je naveo da je u toku šira tranzicija ka međunarodnom poretku zasnovanom na pravilima, ocijenivši da se trajni mir može postići samo kroz međunarodno pravo i saradnju, a ne kroz politiku sile.