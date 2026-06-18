Marcos zatražio snažniju trgovinsku i ekonomsku saradnju s Rusijom, s fokusom na energetsku i prehrambenu sigurnost

Predsjednik Filipina pozvao Putina na Samit istočne Azije u Manili Marcos zatražio snažniju trgovinsku i ekonomsku saradnju s Rusijom, s fokusom na energetsku i prehrambenu sigurnost

Predsjednik Filipina Ferdinand Marcos Jr. pozvao je ruskog predsjednika Vladimira Putina da prisustvuje 21. Samitu istočne Azije, koji će kasnije ove godine biti održan u Manili.

Marcos je poziv uputio tokom bilateralnog sastanka s Putinom u ruskom Kazanju u srijedu navečer, saopćio je ured filipinskog predsjednika.

Predsjednik Filipina, koji trenutno predsjedava ASEAN-om, boravi u Kazanju gdje će Putin u četvrtak ugostiti lidere ove regionalne organizacije na samitu povodom 35 godina odnosa između Rusije i ASEAN-a.

Marcos je rekao Putinu da Samit istočne Azije ostaje sastavni dio održavanja regionalne arhitekture usmjerene ka zajedničkom cilju stabilne, sigurne i prosperitetne regije.

Uoči samita lidera, ruski ministar ekonomskog razvoja Maksim Rešetnjikov izjavio je u srijedu na poslovnom forumu ASEAN–Rusija da je trgovinska razmjena između Rusije i članica ASEAN-a u protekloj deceniji porasla za 58 posto i dostigla vrijednost od 21 milijardu dolara.

Na bilateralnom planu, Marcos je zatražio snažniju trgovinsku i ekonomsku saradnju s Rusijom, naglašavajući veliki potencijal za razvoj saradnje, posebno u oblastima energetike i prehrambene sigurnosti.

Podsjećajući na sastanke zajedničke komisije za trgovinsku i ekonomsku saradnju dvije zemlje, Marcos je rekao da su energetska i prehrambena sigurnost postale zajednički prioritet obje države.

Nakon poremećaja u globalnom snabdijevanju naftom izazvanih američko-izraelskim ratom protiv Irana, Filipini, zemlja koja se suočava s nedostatkom energetskih resursa, bili su prva država koja je proglasila ekonomsku vanrednu situaciju te su u martu kupili sirovu naftu iz Rusije nakon što su Sjedinjene Američke Države odobrile izuzeće od sankcija Rusiji.

Dvije zemlje ove godine obilježavaju 50 godina bilateralnih odnosa, otkako je Ferdinand Marcos Sr, otac sadašnjeg predsjednika, 1976. godine posjetio tadašnji Sovjetski Savez, što je rezultiralo uspostavljanjem diplomatskih odnosa između dvije zemlje.