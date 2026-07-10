Predsjednik Azerbejdžana primio čelnika turske kompanije Baykar

İlayda Çakırtekin
10. juli 2026.•Ažuriranje: 10. juli 2026.
Predsjednik Azerbejdžana Ilham Aliyev primio je u četvrtak predsjednika turske kompanije za proizvodnju bespilotnih letjelica Baykar Selcuka Bayraktara.
“U okviru naše posjete Azerbejdžanu primio nas je predsjednik Ilham Aliyev“, napisao je Bayraktar na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.
Zahvalivši predsjedniku Aliyevu na prijemu, Bayraktar je naveo da ga je upoznao s projektima koje kompanija Baykar Technologies realizira u Azerbejdžanu.
“Neka naše jedinstvo i bratstvo s dragim Azerbejdžanom traju zauvijek“, poručio je Bayraktar.