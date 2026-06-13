Predsjednik Aoun: Liban se suočava s izborom između državnog monopola nad oružjem ili utjecaja milicija Predsjednik Joseph Aoun poručio da se Liban danas nalazi pred sudbonosnom prekretnicom

Libanski predsjednik Joseph Aoun izjavio je u subotu da se njegova zemlja suočava sa sudbonosnim izborom između državnog monopola nad oružjem i toga da ostane talac logike milicija.

Aoun je to izjavio u saopćenju povodom 48. godišnjice atentata na bivšeg libanskog ministra Tonyja Suleimana Frangieha.

"Ova bolna godišnjica dolazi u trenutku kada se Liban danas nalazi pred sudbonosnom prekretnicom: ili će se njegov narod ujediniti oko suverene države koja ima monopol nad oružjem, poštuje vladavinu prava i štiti svoje građane bez obzira na njihovu pripadnost ili položaj, ili će ostati talac logike milicija i kulture isključivosti", rekao je Aoun.

Ističući da je nacionalno jedinstvo egzistencijalna nužnost, libanski predsjednik obećao je da će raditi na izgradnji Libana u kojem njegovi građani žive slobodno i ravnopravno.

Njegova izjava dolazi u vrijeme kada Izrael nastavlja napade na Liban uprkos krhkom primirju koje je stupilo na snagu 17. aprila i nakon nekoliko rundi pregovora između Bejruta i Tel Aviva, održanih u Washingtonu uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država.