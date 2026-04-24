Predsjednik Aoun: Liban odbacuje da bude pregovarački čip u regionalnim sukobima Aoun naglasio važnost suvereniteta i pozvao na diplomatiju radi zaustavljanja izraelskih napada

Libanski predsjednik Joseph Aoun rekao je u petak da njegova zemlja odbacuje da bude korištena kao pregovarački čip u regionalnim sukobima, naglašavajući posvećenost diplomatiji radi postizanja stabilnosti i mira.

Aoun je ove izjave dao tokom neformalnog sastanka šefova država i vlada Evropske unije, kojem su prisustvovali lideri južnih susjednih zemalja, na poziv Južnog Kipra u okviru njegovog predsjedavanja EU-om, prema saopćenju libanskog predsjedništva.

Rekao je da Liban odbacuje da bude pregovarački čip u regionalnim sukobima, naglašavajući da pregovara u vlastito ime kako bi branio nacionalne interese i suverenitet.

Aoun je dodao da je Liban uključen u diplomatski proces pod pokroviteljstvom SAD-a, uz podršku EU-a i arapskih zemalja, s ciljem postizanja održivog rješenja za zaustavljanje izraelskih napada i osiguravanje potpunog povlačenja iza međunarodno priznatih granica, što bi omogućilo državi da proširi svoju vlast na cijeloj teritoriji.

Rekao je da Liban, kao i druge zemlje u regionu, stavlja snažan naglasak na deeskalaciju i stabilnost, opisujući diplomatiju kao jedini održiv put ka trajnom rješenju.

Predsjednik je također iznio posljedice izraelskih napada, navodeći gađanje medicinskih timova, bolnica, obrazovnih institucija, novinara i vjerskih objekata, uz široko razaranje sela i infrastrukture s ciljem sprečavanja povratka stanovnika.

Više od milion Libanaca raseljeno je u teškim humanitarnim uslovima, rekao je, napominjući da je Izrael izdao više od 1.300 naredbi za evakuaciju koje pokrivaju 311 naselja i izveo više od 6.800 zračnih napada do 11. aprila.

Prema Aounu, ovi događaji su rezultirali s više od 10.000 žrtava, uključujući mnoge žene, djecu i osobe s invaliditetom.

Pozvao je Evropsku uniju da organizuje međunarodnu konferenciju za obnovu i oporavak, poveća humanitarnu pomoć i aktivira podršku libanskoj vojsci kroz konferenciju koju je predložila Francuska, opisujući vojsku kao ključni stub stabilnosti.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je kasno u četvrtak da su Izrael i Liban dogovorili produženje primirja za još tri sedmice nakon druge runde pregovora u Bijeloj kući, gdje je u Ovalnom uredu ugostio ambasadore obje zemlje.

Ovaj potez dolazi nakon 10-dnevnog primirja objavljenog 16. aprila koje je Izrael svakodnevno kršio.

Izraelska vojska je ubila više od 2.480 ljudi, ranila preko 7.700 i raselila više od 1,6 miliona u napadima širom Libana od 2. marta.