Predsjednici Kazahstana i Izraela sastali se u Astani i razgovarali o bilateralnim odnosima Kassym-Jomart Tokayev kazao da su obje zemlje postigle značajne rezultate kroz saradnju u ekonomiji i politici

Predsjednik Kazahstana Kassym-Jomart Tokayev održao je u ponedjeljak razgovore sa svojim izraelskim kolegom Isaacom Herzogom u glavnom gradu Astani, saopćio je njegov ured.

Tokayev je naglasio da Kazahstan i Izrael održavaju bliske i izuzetno prijateljske odnose, postižući značajne rezultate kroz saradnju, prvenstveno u ekonomiji i politici.

"Također bih želio naglasiti da je Kazahstan odlučio da se pridruži Abrahamovim sporazumima", rekao je, opisujući taj korak kao spremnost i namjeru da se doprinese stabilizaciji odnosa između zemalja Bliskog istoka i Izraela.

Tokayev je također izrazio uvjerenje da je potencijal za bilateralnu saradnju ogroman i da se mora u potpunosti iskoristiti.

Herzog je pozdravio odluku Kazahstana da se pridruži Abrahamovim sporazumima i učestvuje u Odboru za mir.

"Sa sobom sam doveo reprezentativnu delegaciju stručnjaka iz industrije koji mogu dati poticaj našem partnerstvu, posebno u oblasti visokih tehnologija", rekao je Herzog.

"Potencijal za našu saradnju, kako svijet ulazi u novu historijsku eru, zaista je ogroman", dodao je.

Kazahstan i Izrael održavaju diplomatske odnose od 1992. godine. U novembru prošle godine, Astana se također pridružila Abrahamovim sporazumima iz 2020. godine kroz koje su mnoge zemlje, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate i Bahrein, normalizirale odnose s Izraelom.