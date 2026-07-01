Predsjednici belgijskih advokatskih komora upozorili na porast AI-generisanih žalbi protiv advokata Nadzorni odbor upozorava da neozbiljne žalbe olakšane umjetnom inteligencijom ostaju izazov i zahtijevaju stalnu pažnju

Predsjednici flamanskih advokatskih komora u Belgiji izvijestili su o porastu žalbi protiv advokata koje su u potpunosti ili djelimično sastavljene pomoću vještačke inteligencije (AI), prenio je u srijedu javni servis VRT.

Predsjednici komora, koji vode lokalne advokatske asocijacije i nadziru disciplinska pitanja koja se odnose na advokate, naveli su da su žalbe pisane uz pomoć AI često formalno bolje strukturirane i "uglađenije", ali da ih je sadržajno teže razumjeti.

Prema godišnjem izvještaju Nadzornog odbora flamanske pravne profesije, neke žalbe sadrže pozivanje na nepostojeće ili neprimjenjive pravne odredbe, uključujući pravna pravila iz Nizozemske koja se ne primjenjuju u Belgiji.

Sve veća upotreba AI-ja dovela je i do dužih žalbi, što povećava obim posla u njihovom razmatranju i odgovaranju, navodi se u izvještaju.

Nadzorni odbor upozorio je da će neozbiljne žalbe olakšane umjetnom inteligencijom vjerovatno i dalje predstavljati izazov te da će zahtijevati kontinuiranu pažnju.

Broj otvorenih disciplinskih predmeta značajno je porastao u posmatranom periodu, sa 268 u prethodnoj godini na 426 u periodu od 1. septembra 2024. do 31. augusta 2025. godine.

Od tog broja, 266 žalbi je odbačeno kao nedopušteno, neutemeljeno ili nedovoljno ozbiljno.