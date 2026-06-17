Pirc Musar ističe zabrinutost za ustavni poredak, nezavisnost institucija i ljudska prava, uključujući situaciju u Gazi

Predsjednica Slovenije upozorila novu vladu zbog Gaze i kršenja međunarodnog prava Pirc Musar ističe zabrinutost za ustavni poredak, nezavisnost institucija i ljudska prava, uključujući situaciju u Gazi

Predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar upozorila je u srijedu da će reagovati ako primijeti prijetnje ustavnom poretku, nezavisnosti institucija ili ljudskim pravima te naglasila potrebu da se ostane pažljiv prema kršenjima međunarodnog prava, uključujući i situaciju u Gazi.

"Ove vrijednosti za mene nisu ni lijevo ni desno, one su univerzalne, one su moj oslonac, koji neću napustiti bez obzira na smjer dnevnog političkog vjetra", rekla je Pirc Musar, javljaju lokalni mediji.

Ona je ove poruke uputila tokom prijema u Predsjedničkoj palati u Ljubljani, gdje se sastala s premijerom Janezom Janšom i članovima njegove nove vlade.

Pirc Musar je navela da će nastaviti oglašavati uzbunu svaki put kada procijeni da su ustavna načela, nezavisnost institucija ili temeljna prava ugroženi.

Predsjednica je također poručila da Slovenija mora ostati pažljiva prema kršenjima međunarodnog prava i ljudskih prava širom svijeta, izričito se osvrnuvši na Gazu.

Pozvala je na jaču saradnju između vlade i opozicije te na političku kulturu zasnovanu na dijalogu i poštovanju demokratskih vrijednosti.

Janša je rekao da vlada preuzima dužnost u izazovnim vremenima i istakao vanjsku politiku, odbranu i demografska pitanja kao ključne oblasti saradnje s predsjedništvom.