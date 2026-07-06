Admiral Giuseppe Cavo Dragone uoči samita NATO-a u Ankari poručio je da Turska ima ključnu geostratešku ulogu, drugu najveću vojsku u Alijansi i odbrambenu industriju koja može biti uzor ostalim članicama

Predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a: Turska je u samom središtu Alijanse i bit će primjer drugim saveznicima Admiral Giuseppe Cavo Dragone uoči samita NATO-a u Ankari poručio je da Turska ima ključnu geostratešku ulogu, drugu najveću vojsku u Alijansi i odbrambenu industriju koja može biti uzor ostalim članicama

Predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a, admiral Giuseppe Cavo Dragone, izjavio je u intervjuu za agenciju Anadolu da je Turska jedan od najvažnijih saveznika Alijanse zahvaljujući svojim vojnim kapacitetima, geostrateškom položaju i snažno razvijenoj odbrambenoj industriji, javlja Anadolu.

Uoči samita NATO-a u Ankari naglasio je da će Turska, prema njegovoj ocjeni, biti primjer drugim članicama Saveza zbog ulaganja u odbranu, brzine proizvodnje i kapaciteta isporuke.

Cavo Dragone je odgovorio na pitanja novinara Anadolu u sjedištu u Briselu uoči 36. samita šefova država i vlada NATO-a, koji će se održati u Ankari 7. i 8. jula, a čiji je domaćin Turska.

Dragone, koji je preuzeo dužnost u januaru 2025. godine, izjavio je da su njegovi prvi utisci o NATO-u bili da je to "jak i zdrav" savez, te da je ovo zapažanje potvrđeno nakon 1,5 godina.

"Danas mogu reći da sada idemo naprijed. Tada smo se budili, sada stojimo i hodamo. Naravno, možemo razgovarati o nivou našeg tempa ako želite, ali jasno je da se krećemo u pravom smjeru."

Cavo Dragone je izjavio da su svi saveznici svjesni prijetnji, zbog čega su na prošlogodišnjem Haškom samitu obećana veća ulaganja u odbranu.

"Sada, uz ove obaveze, nadamo se da će se one i provesti. Mislim da je ovo pravi pristup. Jesmo li dostigli cilj? Ne. Još imamo mnogo toga za uraditi, ali vjerujem da se krećemo u pravom smjeru. NATO je danas jači i odlučniji. Ovo je savez koji je potreban našem vremenu."

Cavo Dragone, koji predsjedava Vojnim odborom tokom perioda transformacija Alijanse, rekao je da neslaganja među saveznicima mogu usporiti procese, ali prednosti daleko nadmašuju nedostatke.

"Alijansu čine 32 demokratije i normalno je da među njima postoje neka neslaganja. U stvari, rekao bih da ta neslaganja dodaju vrijednost u smislu postizanja konsenzusa, razgovora, diskusije i pronalaženja zajedničkog jezika", rekao je.

Cavo Dragone je naglasio da i saveznici vide da su razlike daleko manje u poređenju s prednostima koje nudi izgradnja međusobnog povjerenja kroz zajedničko planiranje.

"Uzajamno povjerenje raste svakim danom. Harmonija je moja najvažnija odgovornost. Ovo je element o kojem moramo brinuti i koji moramo svakodnevno jačati. Ali, mislim da u tome uspijevamo."

Cavo Dragone je govorio i o očekivanjima od samita u Ankari u pogledu vojnog planiranja.

"Iz vojne perspektive, konkretni koraci su nam važniji od deklaracija. Deklaracije su pojednostavljene, ono što nam treba su opipljivi efekti i rezultati na terenu. Stoga je naše najveće očekivanje sa vojne tačke gledišta ispunjenje preuzetih obaveza. Na samitu u Hagu data su obećanja. Sada ih treba provesti. Naravno, ne bi bilo realno očekivati ​​da će sve biti završeno u roku od godinu dana. Međutim, potrebno je preduzeti stvarne korake kako bi se pokazalo da se ideje i izjave sada pretvaraju u konkretne rezultate. Također, očekujem jaču posvećenost Ukrajini. Očekujem odlučnost da se stoji uz Ukrajinu koliko god je potrebno. Također očekujem posvećenost odbrambene industrije da održi i najbolje iskoristi trenutni pozitivni zamah."

Govoreći o smanjenju američkih vojnih doprinosa Evropi, Cavo Dragone je podvukao svoje uvjerenje da Evropa može popuniti ovu prazninu.

"Po mom mišljenju, ova neravnoteža je bila evidentna i prije godinu dana, i radimo na preoblikovanju naše odbrambene pozicije. Postoji veća posvećenost ulaganjima u NATO strukturu. Naravno, postoje područja koja zahtijevaju vrijeme, to se ne može postići preko noći, ali vjerujem da to možemo postići."

Rekavši da se trenutni zamah mora održati, Cavo Dragone je rekao: "Poduzeti su značajni koraci u vezi s ulaganjima. Istovremeno, postignut je napredak u preuzimanju odgovornosti za odbranu vlastite teritorije. Mislim da smo u dobroj poziciji. Vjerujem da će Ankara dodatno ojačati ovu posvećenost među zemljama."

Kada je upitan o tome kako razmišlja o ulozi Turske unutar NATO-a, rekao je:

"Turska je snažan saveznik. Ima drugu najveću vojsku u Alijansi, i to je, naravno, snaga, ali je i njen geografski položaj izuzetno važan. Nalazi se u samom središtu Crnog mora, Mediterana i Bliskog istoka. I geografski i vojno, Turska već preuzima vrlo, vrlo važnu ulogu. Nedavno sam posjetio postrojenja odbrambene industrije. Bilo je zaista impresivno. Mogu reći da me je jako impresioniralo."

Prema njegovoj procjeni, Turska je snažan saveznik i u budućnosti će postati još jača.

"Također, mislim da će Turska biti primjer drugim savezničkim zemljama. Jer u smislu ulaganja u odbrambenu industriju, brzinu proizvodnje i kapacitet isporuke, ona je zaista na najvišem nivou. Geografski, Turska se možda nalazi na granici Alijanse, ali u mnogim važnim aspektima nalazi se u samom središtu Alijanse. Vjerujemo Turskoj i drago nam je što je vidimo kao našeg saveznika."

Cavo Dragone, ističući da bi se sigurnosne brige Turske trebale rješavati i na osnovu povjerenja među saveznicima, rekao je:

"Ako možemo nastaviti vjerovati jedni drugima, kao što to činimo danas, mislim da je to ključ cijelog Saveza. '32' nije samo broj. Ako zaista možemo iskoristiti prilike koje nudi, to znači mnogo više od toga."