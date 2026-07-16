Dr. Hussam Abu Safiya je bez optužbe od decembra 2024. u podzemnom zatvoru Rakefet

Poziv na istragu: Grupa za ljudska prava traži nezavisni pregled doktora Abu Safiye u izraelskom pritvoru Dr. Hussam Abu Safiya je bez optužbe od decembra 2024. u podzemnom zatvoru Rakefet

Izraelska organizacija za ljudska prava pozvala je u četvrtak na nezavisni medicinski pregled pritvorenog palestinskog doktora Hussam Abu Safiya nakon što su ga napali izraelski zatvorski čuvari, javlja Anadolu.

U saopćenju, Ljekari za ljudska prava-Izrael (PHRI) navode da je Abu Safiya, direktor bolnice "Kamal Adwan" u sjevernoj Gazi, rekao svom advokatu Naseru Odehu da su ga zatvorski čuvari ponovo pretukli, povrijedivši mu jedan prst i izazvavši krvarenje.

Prema navodima grupe, Abu Safiya je bez optužnice od decembra 2024. godine u podzemnom zatvoru Rakefet u teškim uslovima.

PHRI je citirao Abu Safiyu kako je rekao da je držan u izolaciji i da su maskirani zatvorski čuvari ostali u susjednoj prostoriji tokom posjete njegovog advokata i pravnog savjetnika PHRI Tamira Blanka, dovoljno blizu da čuje razgovor, sprečavajući povjerljivu komunikaciju s njegovim advokatom.

Organizacija je saopćila da je Abu Safiya prošao medicinski pregled i rendgenske snimke, ali nije obaviješten o rezultatima.



Dodaje se da su mu lijekovi protiv bolova koji su mu bili ukinuti nakon samo nekoliko dana.

Abu Safiya je zatražio i premještaj iz ustanove Rakefet, puštanje iz samice i pružanje adekvatne medicinske njege, uključujući pregled kod oftalmologa, vraćanje njegovih dioptrijskih naočara i nastavak uzimanja lijekova protiv bolova, navodi se u saopćenju.

PHRI je pozvao na nezavisni medicinski pregled Abu Safiye i nezavisni sudski nadzor kako nad uslovima njegovog pritvora, tako i nad navodima o zlostavljanju.

Organizacija je saopćila da je razvoj događaja uslijedio nakon peticije kojom se traži oslobađanje 14 palestinskih doktora iz Gaze, uključujući Abu Safiya, koje Izrael drži bez optužnice ili suđenja.

Prema PHRI, izraelska vlada je zatražila od suda da odbaci peticiju bez održavanja rasprave, dok je sud naložio podnosiocima predstavke da odgovore na argument države do 19. jula.

Sud će odlučiti da li će nastaviti sa predmetom nakon što dobije odgovor, saopćila je organizacija, uz napomenu da još nije zakazano ročište.

Izraelske snage pritvorile su Abu Safiju 27. decembra 2024. tokom racije na bolnicu "Kamal Adwan" u sjevernoj Gazi, usred izraelske vojne ofanzive na enklavu.

Tokom video pojavljivanja pred izraelskim sudom 10. juna djelovao je mnogo mršavije nego u vrijeme hapšenja.

Prema organizacijama palestinskih zatvorenika, Izrael drži oko 9.500 palestinskih zatočenika, uključujući 350 djece, 99 žena i 3.244 administrativna pritvorenika, zbog navoda o mučenju, gladovanju i medicinskom zanemarivanju.