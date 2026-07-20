Povučeno glasanje o imenovanju Tanje Fajon za predstavnicu EU za Sahel Procedura nije zaustavljena, ali Slovenija traži dodatna pojašnjenja, prenosi STA

Glasanje o imenovanju bivše slovenačke ministrice vanjskih poslova Tanje Fajon za posebnu predstavnicu Evropske unije za Sahel povučeno je s dnevnog reda sjednice Komiteta stalnih predstavnika (Coreper).

Iako se smatralo da Fajon, koju je predložila visoka predstavnica EU za vanjsku politiku Kaja Kallas, ima dovoljnu podršku za imenovanje, procedura nije kompletirana, navodno na zahtjev Slovenije, prenijela je agencija STA.

Novi slovenački ministar vanjskih poslova Tone Kajzer zatražio je od Evropske komisije dodatna objašnjenja o načinu vođenja dosadašnje procedure.

Coreper je prvobitno trebalo da glasa prošle sedmice, ali je tačka tada uklonjena s dnevnog reda. Ista situacija ponovljena je i danas, iako je prethodno bila uvrštena u dnevni red, pokazuje dokument objavljen uoči sjednice.

Predstavnik Evropske službe za vanjske poslove (EEAS) izjavio je na konferenciji za novinare da procedura imenovanja nije obustavljena, već da je i dalje u toku.

„Ništa se nije promijenilo od juče do danas. Sama procedura je povjerljiva, tako da o njoj nećemo moći dalje govoriti“, rekao je predstavnik EEAS.

U Briselu se nezvanično navodi da bi Vijeće EU moglo glasati o imenovanju Fajon putem pisane procedure, bez prethodnog odobrenja Corepera, ali je za to potrebna saglasnost svih država članica.

Druga mogućnost je da se glasanje održi na redovnoj sjednici Vijeća ministara, koju priprema Coreper.